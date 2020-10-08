«Левада-центр»: Лишь четверть россиян выступают против многодневного голосования, а поддержке кандидата Путиным доверяют больше, чем рекомендациям Навального

Всего 26% россиян не поддерживают трёхдневное голосование на выборах, которое впервые применялось на региональных выборах РФ в сентябре 2020 года. Из них 16% «определённо не поддерживают», ещё 12% «скорее не поддерживают». Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Левада-центр».

Две трети россиян (65%) марафон голосования в пятницу, субботу и воскресенье одобряют.

Фото: АНО «Левада-Центр» (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента)

Ранее государственная социология в лице ВЦИОМ сообщала, что две трети россиян положительно смотрят на продолжение практики голосования несколько дней подряд и в 2021 году, в том числе на предстоящих выборах в Госдуму.



49% собеседников «Левада-центра», в чьих регионах прошли выборы в сентябре, полагают, что процедуры были проведены честно. «Скорее нет» полагает каждый пятый гражданин (20%), а 17% респондентов независимой от власти социологической службы уверены в нечестности первых в истории РФ многодневных выборов. При этом лишь 28% результатами выборов «не удовлетворены». 43% удовлетворены «полностью» или «скорее».

Если бы новые выборы назначили в ближайшее время, а одного из кандидатов поддержал Владимир Путин, то отношение к кандидату улучшилось бы у 17% избирателей. Если кандидата одобрит Алексей Навальный, то доверие к такому политику повысится лишь у каждого десятого россиянина — 11%.

Фото: АНО «Левада-центр» (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента)

Вдвое больше избирателей станут относиться к «навальнинскому» кандидату хуже, чем к «путинскому». 23% собеседников «Левада-центра» говорят, что станут смотреть с меньшим доверием на политика, которого поддержит «жертва «Новичка», и лишь 10% будут испытывать больше негатива к кандидату, за чью спину готов встать Путин.



Опрос был проведён 25—30 сентября 2020 года среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иностранных агентов Минюста в 2016 году.

