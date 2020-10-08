Продавец магазина с улицы Маринеско в деталях описала налетчика. Полиция ищет высокого мужчину в черном
Наследившего в пункте выдачи заказов интернет-магазина «Ла Мода» на улице Маринеско в Петербурге разыскивают сотрудники полиции. Его поиски упрощает описание внешности, оставленные опечатки пальцев и наличие записи с камеры видеонаблюдения.
Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, продавец-кассир, которой накануне вечером угрожали ножом и требовали опустошить кассу, смогла описать приметы предполагаемого преступника. По ее словам, это был высокий мужчина, предположительно, выходец из Средней Азии, на вид ему 35-40 лет. На нем была черная одежда: укороченная куртка, джинсы, вязаная шапка, а также медицинская маска голубого цвета. Ориентировки с этим описанием разосланы по территориальным подразделениям полиции.
Поймать налетчика также должны помочь пригодные для исследования опечатки пальцев, которые были сняты с места преступления и отправлены на проверку. Взять его след накануне также пыталась служебная собака по кличке Жасмин. Однако, пройдя полкилометра, она потеряла след и окончила работу.
По уточненной информации, добычей налетчика стали 71 тысяча рублей. Уголовное дело возбуждено по 162 статье УК РФ (разбой).
Описание самого преступления «Фонтанка» публиковала накануне. Вооруженный ножом мужчина зашел в пункте выдачи заказов примерно в восемь вечера и потребовал у сотрудницы опустошить кассу, сопротивления она не оказывала. Разбой занял несколько секунд, это подтверждает видеозапись с места преступления.