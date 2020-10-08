Продавец магазина с улицы Маринеско в деталях описала налетчика. Полиция ищет высокого мужчину в черном

Наследившего в пункте выдачи заказов интернет-магазина «Ла Мода» на улице Маринеско в Петербурге разыскивают сотрудники полиции. Его поиски упрощает описание внешности, оставленные опечатки пальцев и наличие записи с камеры видеонаблюдения.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, продавец-кассир, которой накануне вечером угрожали ножом и требовали опустошить кассу, смогла описать приметы предполагаемого преступника. По ее словам, это был высокий мужчина, предположительно, выходец из Средней Азии, на вид ему 35-40 лет. На нем была черная одежда: укороченная куртка, джинсы, вязаная шапка, а также медицинская маска голубого цвета. Ориентировки с этим описанием разосланы по территориальным подразделениям полиции.