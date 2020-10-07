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07.10.2020 23:53
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Ветреный налетчик наследил в магазине одежды: познакомил свои пальцы со столом, а внешний вид — с видеокамерой

В Петербурге ищут вооруженного налетчика на интернет-магазин одежды «Ламода». Нападению подвергся пункт выдачи заказов в Кировском районе.

Как стало известно «Фонтанке», в восемь вечера 7 октября в магазин на улице Маринеско пришел высокий мужчина с медицинской маской на лице, достал нож и вынудил женщину-продавца выпотрошить кассу. Сопротивления сотрудница не оказывала, разбой занял несколько секунд.

Описание налетчика через десять минут после его ухода передали на станции метро, экипажам ГИБДД и уличным патрулям полиции.

Кроме видеозаписи, в активе приехавших на место преступления следователей — отчетливые отпечатки пальцев, оставленные преступником в период разбойной прелюдии.

© Фонтанка.Ру

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