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07.10.2020 20:11
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Жителям Подмосковья посоветовали отказаться от общественного транспорта

Губернатор Подмосковья попросил жителей региона отказаться от поездок на общественном транспорте.

«Первое: нужно жестко ограничить себя, и особенно группу риска — тех, кто старше 65 лет, — и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости. Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела», — обратился к гражданам глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Как подчеркнул губернатор, особенно это касается людей страше 65 лет, поскольку они входят в группу риска и тяжело переживают заболевание.

Второй пункт он сформулировал так: «маски, маски и еще раз маски». Может и раздражают, но спасают, добавил Воробьёв, приведя данные о том, что большинство заболевших признались — средствами защиты пренебрегали.

Также губернатор попросил не заниматься самолечением. При этом он отметил, что весной было 12 тыс. вызовов скорой в сутки, сейчас — уже 10 тыс.

Глава региона в целом попросил соблюдать рекомендации врачей, чтобы не пришлось терять человеческие жизни и закрывать экономику.

За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировано 395 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе выявлено 75 712 заболевших.

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Комментарии (1)

syshsun
А на видео,какой-то мужик без маски.
Бессмертный наверн.
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