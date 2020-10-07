Жителям Подмосковья посоветовали отказаться от общественного транспорта

«Первое: нужно жестко ограничить себя, и особенно группу риска — тех, кто старше 65 лет, — и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости. Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела», — обратился к гражданам глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Как подчеркнул губернатор, особенно это касается людей страше 65 лет, поскольку они входят в группу риска и тяжело переживают заболевание.

Губернатор Подмосковья попросил жителей региона отказаться от поездок на общественном транспорте.

Второй пункт он сформулировал так: «маски, маски и еще раз маски». Может и раздражают, но спасают, добавил Воробьёв, приведя данные о том, что большинство заболевших признались — средствами защиты пренебрегали.

Также губернатор попросил не заниматься самолечением. При этом он отметил, что весной было 12 тыс. вызовов скорой в сутки, сейчас — уже 10 тыс.



Глава региона в целом попросил соблюдать рекомендации врачей, чтобы не пришлось терять человеческие жизни и закрывать экономику.

За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировано 395 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе выявлено 75 712 заболевших.

