Под Петербургом из колонии сбежал велосипедный «маньяк». На воле его могут ждать Снежана и Эльвира

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября, эта неделя началась с недобрых вестей из исправительной колонии-поселении №4 под Петербургом. Во время вечерней проверки ее сотрудники недосчитались одного из заключенных — 33-летнего Дмитрия, которого ранее изолировали от общества до начала 2023 года. В прошлом году он буквально маниакально выискивал и похищал велосипеды и самокаты, но был пойман. За пару месяцев его преступной активности счет краж стал идти на десятки, а общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

Мужчину с петербургской пропиской, осужденного за кражу почти четырех десятков велосипедов и двух самокатов, разыскивают за побег из колонии-поселения. В Северной столице есть как минимум четыре адреса, где он может появиться. По двум из них проживают его дамы — бывшая и нынешняя.

Приметы беглеца: высокий рост, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Имеет вредную привычку — курит, а также татуировки: на предплечье правой руки надпись «Никита», в том же месте на другой — «Ванька».



Возможных мест притяжения несколько, все они находятся в Петербурге. Во-первых, это бывшая жена Снежана и их общий сын, которые проживают на Яхтенной улице. Во-вторых, это сожительница Эльвира с Серебристого бульвара. Сам он когда-то жил на Сиреневом бульваре и аллее Поликарпова, поэтому не исключено, что его можно встретить и по этим адресам.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.



«Первоначальные поисковые мероприятия на прилегающей территории учреждения результатов не дали. Личным составом УФСИН и ИК-4 проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание осужденного. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — ответили в пресс-службе ведомства.



Там также напомнили, что, согласно 129-й статье Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах ее территории. Помимо этого с разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена ИК, а также могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

