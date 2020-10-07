Капитан и старший лейтенант части в Кронштадте, а также их бывший сослуживец осуждены за продажу налево запчастей. Совокупный штраф оказался меньше стоимости похищенного

224-й гарнизонный военный суд огласил приговор по делу о мошенничестве с продажей запчасти из военной части в Кронштадте. Бывший военнослужащий старший мичман запаса, капитан 3-го ранга и старший лейтенант приговорены к штрафам.



Как сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов, подсудимые обвинялись в том, что в сентябре 2019 года смогли вывезти с территории части коленчатый вал восьмицилиндрового двигателя 8НВД рыночной стоимостью 580 000 рублей. Они ввели в заблуждение сотрудников материально-технической службы, которые подписали наряд на перевозку запчасти в другую ВЧ. Фактически же её на манипуляторе перевезли с территории склада части в автобокс в Кронштадте.

