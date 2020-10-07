Капитан и старший лейтенант части в Кронштадте, а также их бывший сослуживец осуждены за продажу налево запчастей. Совокупный штраф оказался меньше стоимости похищенного
224-й гарнизонный военный суд огласил приговор по делу о мошенничестве с продажей запчасти из военной части в Кронштадте. Бывший военнослужащий старший мичман запаса, капитан 3-го ранга и старший лейтенант приговорены к штрафам.
Как сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов, подсудимые обвинялись в том, что в сентябре 2019 года смогли вывезти с территории части коленчатый вал восьмицилиндрового двигателя 8НВД рыночной стоимостью 580 000 рублей. Они ввели в заблуждение сотрудников материально-технической службы, которые подписали наряд на перевозку запчасти в другую ВЧ. Фактически же её на манипуляторе перевезли с территории склада части в автобокс в Кронштадте.
Все трое виновными себя признали полностью. При этом суд учел то, что они раскаялись в содеянном. Бывший военнослужащий имеет на иждивении двух детей, а также оба они на добровольных началах оказывают материально-воспитательную помощь дошкольным и школьным учреждениям.
Военный суд назначил наказание в виде штрафа: экс-военному — в размере 150 000 рублей, а его бывшим сослуживцам — в виде штрафа в размере 125 000 рублей каждому.