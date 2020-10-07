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07.10.2020 10:06
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Петербуржец встретил на кладбище агрессивного незнакомца и чуть не остался там навсегда

Ночное рандеву в кладбищенских декорациях закончилось госпитализацией для 28-летнего жителя Калининского района Петербурга. Нападавшего задержали сотрудники полиции. Судя по его прошлому, для пострадавшего все могло закончиться еще хуже.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября, в минувшие выходные работникам скорой помощи поступил вызов: глубокой ночью им пришлось ехать на Богословское кладбище. Оказавшись там, они обнаружили еле живого мужчину. У него диагностировали травму головы, а запах алкоголя подсказал, что от осенней стужи он согревался горячительными напитками. Его доставили в одну из городских больниц, где, придя в себя, пациент рассказал, что стал жертвой избиения, но не запомнил своего обидчика.

Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали того, кто мог напасть на молодого петербуржца. Им оказался 33-летний горожанин, за плечами которого кражи, грабежи, разбои и даже убийство. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пострадавший и нападавший нигде официально не трудоустроены. Что привело их той ночью на кладбище — только предстоит выяснить.

В минувшие выходные кулаками также махали у Смоленского кладбища в Петербурге. Таксист избил свою пассажирку, происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

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