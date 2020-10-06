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06.10.2020 20:00
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Бывшего заместителя главврача 26-й горбольницы Брацлавского на месяц изолировали от общества

Зеленогорский суд отказал полиции в отправке Владимира Брацлавского в СИЗО. Ему на месяц прописан домашний арест. О мере пресечения бывшему заместителю главного врача 26-й горбольницы сообщает 6 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Дознанию и Брацлавскому, просившему подписку о невыезде, отказано, избран домашний арест», — говорится в сообщении пресс-службы.

объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Представитель полиции настаивала, что подозреваемый в вооруженном хулиганстве опасен для общества, так как он непредсказуем в конфликтных ситуациях, а его коллекция оружия состоит не только из изъятого травматического пистолета.

По мнению дознания, Брацлавский днем 3 октября в ходе уличного конфликта ударил женщину в ухо и демонстрировал оружие. Подозреваемый назвал это самообороной. На следующий день после задержания Брацлавского 26-я горбольница сообщила, что он уволился по собственному желанию накануне нападения на женщину.

Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Комментарии (12)

260588381
А я бы этому дятлу пятерик впаял, чтобы в следующий раз думал когда ствол доставать. И ведь пол страны таких yeбищ.
aaignat
У этого идиётика ещё и арсенал
Петр Петров
Странно, хватило духу бабу в ухо ударить, а в мужика стрельнуть духа не хватило!!
не логично как то!
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