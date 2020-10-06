Бывшего заместителя главврача 26-й горбольницы Брацлавского на месяц изолировали от общества
Зеленогорский суд отказал полиции в отправке Владимира Брацлавского в СИЗО. Ему на месяц прописан домашний арест. О мере пресечения бывшему заместителю главного врача 26-й горбольницы сообщает 6 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Дознанию и Брацлавскому, просившему подписку о невыезде, отказано, избран домашний арест», — говорится в сообщении пресс-службы.
объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Представитель полиции настаивала, что подозреваемый в вооруженном хулиганстве опасен для общества, так как он непредсказуем в конфликтных ситуациях, а его коллекция оружия состоит не только из изъятого травматического пистолета.
По мнению дознания, Брацлавский днем 3 октября в ходе уличного конфликта ударил женщину в ухо и демонстрировал оружие. Подозреваемый назвал это самообороной. На следующий день после задержания Брацлавского 26-я горбольница сообщила, что он уволился по собственному желанию накануне нападения на женщину.