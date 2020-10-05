Медицинская интуиция. Зам главного врача 26-й больницы Брацлавский уволился за день до своего задержания

О пятничном увольнении заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации Брацлавского стало известно сегодня, 5 октября. «Фонтанка» накануне обращалась в пресс-службу больницы за комментарием и получила ответ, что будет проведена служебная проверка. В 26-ю на выходных также ездили представители комитета здравоохранения Петербурга расследовать инцидент с врачом, сообщал «Деловой Петербург».

«Трудовые отношения с Владимиром Борисовичем были расторгнуты в пятницу, 2 октября. Это был его последний день работы. Он сам принял такое решение», — уточнили в пресс-службе больницы.

Владимир Брацлавский к своему задержанию по делу о вооруженном хулиганстве не являлся сотрудником 26-й горбольницы, сообщили «Фонтанке» в учреждении.

Как уточнили «Фонтанке» близкие к расследованию дела Брацлавского сотрудники полиции, во всех процессуальных документах он числится действующим замглавврача 26-й городской больницы. Сам медик, общаясь с корреспондентом «Фонтанки» за несколько часов до задержания, ничего не говорил о своем увольнении.

По версии дознания, днем 3 октября у супермаркета «Перекресток» на Вокзальной улице Зеленогорска Владимир Брацлавский вступил в конфликт с потерпевшей Еленой Кочетковой и нанес ей кулаком удар в область правого уха, после чего «для продолжения своей мотивации, как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, достал травматический пистолет из своего автомобиля Range Rover и стал размахивать им, ведя себя неадекватно и выражаясь грубой нецензурной бранью.

Продавец фруктовой лавки, у которой случился конфликт, вспоминал, что Брацлавский толкнул Кочеткову, а после того, как ее муж заступился и дал врачу сдачи, тот сбегал за пистолетом и демонстрировал его супружеской паре.

Брацлавского задержали вечером 4 октября как подозреваемого по делу, возбужденному по статье 213 УК «Хулиганство». При допросе он сослался на плохое самочувствие. Брацлавского госпитализировали в Елизаветинскую больницу, у его палаты выставили спецпост. У врача изъяли травматический пистолет Steyr M и девять патронов.