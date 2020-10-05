Замглавного врача 26-й горбольницы Петербурга Брацлавский госпитализирован из отдела полиции

Как стало известно «Фонтанке», вечером 4 октября Брацлавский в отделе полиции Курортного района попросил о помощи. Медицинскому функционеру стало плохо после того, как его уведомили о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК «Хулиганство» и задержании на двое суток в качестве подозреваемого.

Задержанный по подозрению в вооруженном хулиганстве 51-летний заместитель главного врача городской больницы № 26 Владимир Брацлавский пожаловался на плохое самочувствие. Его под конвоем доставили в больницу.

Следственные действия остановили. Брацлавского в сопровождении полицейских доставили в больницу.

По версии полиции, днем 3 октября после конфликта в очереди за фруктами у магазина «Перекресток» на Вокзальной улице в Зеленогорске Брацлавский ударил женщину и достал из своего Range Rover травматический пистолет. Демонстрацию силы он, по словам потерпевшей Елены Кочетковой, сопровождал словами «Это не пукалка, от него люди умирают». На опубликованной «Фонтанкой» видеозаписи подозреваемый неуверенно держался на ногах, но его состояние при конфликте экспертной оценке не поддается. Брацлавский от «Перекрестка» скрылся.

В комментарии «Фонтанке» замглавврача назвал демонстрацию пистолета самообороной. По его мнению, преступники хотели «опустить на бабки» нормального человека.

Специализация кандидата медицинских наук Брацлавского — общественное здоровье и управление здравоохранением. Диплом о высшем образовании он получил в 1992 году. В 2007-м защитил диссертацию на тему «Научное обоснование работы отделения анестезиологии и реанимации городской многопрофильной больницы в современных условиях».