«Это была самооборона». Зам главного врача 26-й горбольницы Петербурга прокомментировал свое появление с пистолетом на улице
Участником конфликта с оружием в Зеленогорске оказался медик Владимир Брацлавский. Версию о нападении на женщину с ребенком медик отрицает, считая себя жертвой организованной преступной группы по «опусканию людей на бабки».
Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, петербурженка Елена Кочеткова дала подробные объяснения в полиции Курортного района и попросила возбудить уголовное дело об угрозе убийством или хулиганстве в отношении владельца черного Range Rover с госномером О827СА98.
Мужчина, утверждает Кочеткова, ударил ее в голову и угрожал пистолетом. В 40-й больнице Сестрорецка ей диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.
Владелец Range Rover Владимир Брацлавский работает в 26-й больнице заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации. Свое участие в конфликте он подтвердил «Фонтанке», но считает версию Кочетковой недостоверной.
«Это была самооборона», — объяснил Брацлавский появление пистолета в людном месте.
Участники конфликта сходятся в поводе. Кочеткова и зам главного врача стояли в очереди за фруктами. Брацлавский громко разговаривал по телефону и спрашивал, что нужно купить. Кочеткова, с которой находился 11-летний сын, сделала замечание медику, так как не могла разобрать называемые продавцом цены. По ее словам, Брацлавский нанес удар в голову и поспешил к машине за пистолетом, когда вышедший из соседнего магазина муж замахнулся на врача.
По мнению Владимира Брацлавского, ситуация была искусственно создана супружеской парой.
«Они увидели, что я подъехал на дорогой машине, и решили с меня содрать деньги. В принципе, организованная преступная группа из двух человек опускает нормальных людей на бабки. Самое главное для них — что я был на дорогой машине. Это их раздражало», — сказал медик «Фонтанке».
По его словам, супруг Кочетковой, мужчина очень внушительных размеров, начал махать руками, но Брацлавский увернулся и побежал к машине.
«Я бы с мужиком этим не справился, — констатировал врач. — Пистолет я достал, чтобы он осекся. Я ему обозначил: «Я буду защищаться, если вы сделаете еще шаг». Он понял, что неправ, развернулся, взял свою женщину и ушел».
Брацлавский считает, что вчера он мог бы лежать с проломленной головой на зеленогорской площади и его пытаются сделать виноватым.
«Я убрал пистолет, когда мужик тот развернулся. Я же не стрелял на опубликованном вами видео. Никого не обижал и не бил», — резюмирует врач.
читатель «Фонтанки» Елена Кочеткова
Фиксацию Кочетковой травм в больнице Брацлавский тоже прокомментировал:
«Может, ее мужик бьет? Может, она попросила мужчину своего себя ударить».
Врач заявил, что напишет сегодня встречное заявление в полицию.
Как сообщили в ГУ МВД Петербурга и области, полиция проводит разбирательство и проверяет опубликованные «Фонтанкой» факты.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»