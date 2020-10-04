Участником конфликта с оружием в Зеленогорске оказался медик Владимир Брацлавский. Версию о нападении на женщину с ребенком медик отрицает, считая себя жертвой организованной преступной группы по «опусканию людей на бабки».

«Это была самооборона». Зам главного врача 26-й горбольницы Петербурга прокомментировал свое появление с пистолетом на улице

Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, петербурженка Елена Кочеткова дала подробные объяснения в полиции Курортного района и попросила возбудить уголовное дело об угрозе убийством или хулиганстве в отношении владельца черного Range Rover с госномером О827СА98.

Мужчина, утверждает Кочеткова, ударил ее в голову и угрожал пистолетом. В 40-й больнице Сестрорецка ей диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.

Владелец Range Rover Владимир Брацлавский работает в 26-й больнице заместителем главного врача по анестезиологии и реанимации. Свое участие в конфликте он подтвердил «Фонтанке», но считает версию Кочетковой недостоверной.



«Это была самооборона», — объяснил Брацлавский появление пистолета в людном месте.

Участники конфликта сходятся в поводе. Кочеткова и зам главного врача стояли в очереди за фруктами. Брацлавский громко разговаривал по телефону и спрашивал, что нужно купить. Кочеткова, с которой находился 11-летний сын, сделала замечание медику, так как не могла разобрать называемые продавцом цены. По ее словам, Брацлавский нанес удар в голову и поспешил к машине за пистолетом, когда вышедший из соседнего магазина муж замахнулся на врача.

По мнению Владимира Брацлавского, ситуация была искусственно создана супружеской парой.

«Они увидели, что я подъехал на дорогой машине, и решили с меня содрать деньги. В принципе, организованная преступная группа из двух человек опускает нормальных людей на бабки. Самое главное для них — что я был на дорогой машине. Это их раздражало», — сказал медик «Фонтанке».

По его словам, супруг Кочетковой, мужчина очень внушительных размеров, начал махать руками, но Брацлавский увернулся и побежал к машине.



«Я бы с мужиком этим не справился, — констатировал врач. — Пистолет я достал, чтобы он осекся. Я ему обозначил: «Я буду защищаться, если вы сделаете еще шаг». Он понял, что неправ, развернулся, взял свою женщину и ушел».

Брацлавский считает, что вчера он мог бы лежать с проломленной головой на зеленогорской площади и его пытаются сделать виноватым.

«Я убрал пистолет, когда мужик тот развернулся. Я же не стрелял на опубликованном вами видео. Никого не обижал и не бил», — резюмирует врач.



читатель «Фонтанки» Елена Кочеткова