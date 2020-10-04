«Это не пукалка, от него люди умирают». Вооруженный водитель Range Rover напал на женщину с ребенком
Полиция Курортного района Петербурга ищет вооруженного мужчину, устроившего дебош в Зеленогорске. Достойным для себя спарринг-партнером он посчитал женщину с ребенком.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 3 октября у супермаркета «Перекресток» на Вокзальной улице в Зеленогорске шаткой походкой и пистолетом в руке мужчина средних лет привлекал к себе внимание. Его целью была женщина, сделавшая замечание в очереди за фруктами. С ней был маленький ребенок, но мужчину это не останавливало.
«Это не пукалка, от него люди умирают», - размахивал пистолетом незнакомец.
«Фонтанка» поговорила с женщиной. Петербурженка Елена Кочеткова рассказала, что в очереди к фруктовому лотку сделала мужчине замечание.
«Он очень громко разговаривал по телефону, встав очень близко ко мне, - вспоминает Елена. - Я попросила отойти, потому что не могла разобрать слова продавца. Мужчина обматерил меня. Я повторила просьбу. Он ударил меня кулаком в голову».
За женщину заступились. Незнакомец дернулся к черному Range Rover с госномером О827СА98 и вернулся с пистолетом. Остатки его энергичности зеленогорцы сняли на видео.
Мужчина с оружием скандалил в Зеленогорске
фото: читатель Елена Кочеткова
Елена Кочеткова обратилась в полицию Курортного района.
«3 октября около 15 часов 20 минут в Зеленогорске на меня было совершено нападение. Нападающий мужчина ударил меня в голову и угрожал мне и моему ребенку оружием. Прошу провести проверку и установить личность нападавшего», - указано в заявлении.
По данным «Фонтанки», Range Rover находится в пользовании петербургского медика, работающего на руководящей должности в крупной больнице Московского района. Врачи по просьбе «Фонтанки» опознали коллегу в герое видео. Также его лицо - как клиента - знакомо сотрудникам частной стоматологической клиники.