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04.10.2020 00:50
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«Это не пукалка, от него люди умирают». Вооруженный водитель Range Rover напал на женщину с ребенком

Фото:  читатель Елена Кочеткова

Полиция Курортного района Петербурга ищет вооруженного мужчину, устроившего дебош в Зеленогорске. Достойным для себя спарринг-партнером он посчитал женщину с ребенком.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 3 октября у супермаркета «Перекресток» на Вокзальной улице в Зеленогорске шаткой походкой и пистолетом в руке мужчина средних лет привлекал к себе внимание. Его целью была женщина, сделавшая замечание в очереди за фруктами. С ней был маленький ребенок, но мужчину это не останавливало.

«Это не пукалка, от него люди умирают», - размахивал пистолетом незнакомец.

«Фонтанка» поговорила с женщиной. Петербурженка Елена Кочеткова рассказала, что в очереди к фруктовому лотку сделала мужчине замечание.

«Он очень громко разговаривал по телефону, встав очень близко ко мне, - вспоминает Елена. - Я попросила отойти, потому что не могла разобрать слова продавца. Мужчина обматерил меня. Я повторила просьбу. Он ударил меня кулаком в голову».

За женщину заступились. Незнакомец дернулся к черному Range Rover с госномером О827СА98 и вернулся с пистолетом. Остатки его энергичности зеленогорцы сняли на видео.

Мужчина с оружием скандалил в Зеленогорске

фото: читатель Елена Кочеткова

Елена Кочеткова обратилась в полицию Курортного района.

«3 октября около 15 часов 20 минут в Зеленогорске на меня было совершено нападение. Нападающий мужчина ударил меня в голову и угрожал мне и моему ребенку оружием. Прошу провести проверку и установить личность нападавшего», - указано в заявлении.

По данным «Фонтанки», Range Rover находится в пользовании петербургского медика, работающего на руководящей должности в крупной больнице Московского района. Врачи по просьбе «Фонтанки» опознали коллегу в герое видео. Также его лицо - как клиента - знакомо сотрудникам частной стоматологической клиники.

Фото:  читатель Елена Кочеткова

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Комментарии (11)

260650801
довела баба доктора до того, что он ее бить начал и пистолетом размахивать!
Дмитрий Р.
О! Реальный пацан набрался крутости с травматом выйти против бабы с ребенком. Пацан идет к успеху.
odpetrograd
Надеюсь фонтанка проследит развитие истории.
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