Против замглавного врача 26-й больницы Петербурга возбудили уголовное дело. В его анамнезе — пистолет, Range Rover и избитая женщина

Заместитель главного врача 26-й городской больницы Владимир Брацлавский стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Перед задержанием он рассказывал «Фонтанке» об «опускании нормальных людей на бабки».

Как стало известно «Фонтанке», вечером 4 октября дознание Курортного района задержало Брацлавского в качестве подозреваемого.

«Травматический пистолет изъят, идет допрос, после него отправят в изолятор на двое суток», — уточнил собеседник.

По версии полиции, днем 3 октября Брацлавский стал участником конфликта у супермаркета «Перекресток» на Вокзальной улице в Зеленогорске. В ответ на замечание о громком разговоре по телефону в очереди врач ударил женщину, сходил в свой Range Rover за пистолетом и после демонстрации огнестрельного превосходства скрылся.