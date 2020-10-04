Против замглавного врача 26-й больницы Петербурга возбудили уголовное дело. В его анамнезе — пистолет, Range Rover и избитая женщина
Заместитель главного врача 26-й городской больницы Владимир Брацлавский стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Перед задержанием он рассказывал «Фонтанке» об «опускании нормальных людей на бабки».
Как стало известно «Фонтанке», вечером 4 октября дознание Курортного района задержало Брацлавского в качестве подозреваемого.
«Травматический пистолет изъят, идет допрос, после него отправят в изолятор на двое суток», — уточнил собеседник.
По версии полиции, днем 3 октября Брацлавский стал участником конфликта у супермаркета «Перекресток» на Вокзальной улице в Зеленогорске. В ответ на замечание о громком разговоре по телефону в очереди врач ударил женщину, сходил в свой Range Rover за пистолетом и после демонстрации огнестрельного превосходства скрылся.
«Полицейскими был опрошен свидетель произошедшего, он подтвердил информацию о конфликте у супермаркета», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области.
За несколько часов до задержания Владимир Брацлавский рассказал «Фонтанке» свою версию. Утверждает, что стал жертвой организованной преступной группы — в составе женщины и ее мужа, — которая «опускает нормальных людей на бабки».
«Они увидели, что я подъехал на дорогой машине, и решили с меня содрать деньги», — резюмировал Брацлавский. Появление пистолета он называет самообороной.
Пострадавшая петербурженка Елена Кочеткова обратилась в больницу. Ей диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.