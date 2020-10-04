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04.10.2020 21:14
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Против замглавного врача 26-й больницы Петербурга возбудили уголовное дело. В его анамнезе — пистолет, Range Rover и избитая женщина

Заместитель главного врача 26-й городской больницы Владимир Брацлавский стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Перед задержанием он рассказывал «Фонтанке» об «опускании нормальных людей на бабки».

Как стало известно «Фонтанке», вечером 4 октября дознание Курортного района задержало Брацлавского в качестве подозреваемого.

«Травматический пистолет изъят, идет допрос, после него отправят в изолятор на двое суток», — уточнил собеседник.

По версии полиции, днем 3 октября Брацлавский стал участником конфликта у супермаркета «Перекресток» на Вокзальной улице в Зеленогорске. В ответ на замечание о громком разговоре по телефону в очереди врач ударил женщину, сходил в свой Range Rover за пистолетом и после демонстрации огнестрельного превосходства скрылся.

«Полицейскими был опрошен свидетель произошедшего, он подтвердил информацию о конфликте у супермаркета», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области.

За несколько часов до задержания Владимир Брацлавский рассказал «Фонтанке» свою версию. Утверждает, что стал жертвой организованной преступной группы — в составе женщины и ее мужа, — которая «опускает нормальных людей на бабки».

«Они увидели, что я подъехал на дорогой машине, и решили с меня содрать деньги», — резюмировал Брацлавский. Появление пистолета он называет самообороной.

Пострадавшая петербурженка Елена Кочеткова обратилась в больницу. Ей диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Dim22
Может и подстава, Камеры должны быть. Если свидетель муж , то может и быть такое .
Stiff_21
Ну народец у нас млин. Гребешь ты мудофил по лёгкому на должности, кайфуй. Нет, мало, надо выпятиться, точило дорогое прикупить. Холопом в пятом поколении шманит за километр.
Wuhan Proletarian
Героическому эскулапу уже полтинник стукнул, не мальчик уже.
По данным комздрава а 2018 год жалованье сносное - 200 косых, как с куста, ну и годовые премии и прочие преференции.
До суда по ТК уволить никак, разве што слиняет по собственному или соглашению сторон.
Облом'с.
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