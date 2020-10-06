Делом Навального займётся спецдокладчик ООН, которая расследовала убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги
Французский адвокат Алексея Навального Вильям Бурдон от его имени обратился в ООН с просьбой расследовать его отравление. Об этом 6 октября сообщил оппозиционер на своём сайте.
«Факт в том, что уголовное дело так и не возбуждено. Расследования нет. Я так и не признан потерпевшим. У меня нет ни одного документа по делу. Даже моих собственных медицинских документов», — написал глава Фонда борьбы с коррупцией.
Как пояснил Навальный, ОЗХО интересует факт использования боевого отравляющего вещества, но не обстоятельства и потерпевший, поэтому правды решено добиваться через Организацию Объединённых Наций. По словам оппозиционера, расследованием его отравления будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан.
Аньес Калламар, в частности, расследовала дело журналиста Джамаля Хашогги, которого убили и по частям вывезли из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
«В моём случае спецдокладчик ООН может запросить у Германии результаты анализов, а у России — мою одежду и медицинские документы», — отмечает Навальный.
Оппозиционер надеется, что такой формат расследования устроит российские власти.