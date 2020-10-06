Делом Навального займётся спецдокладчик ООН, которая расследовала убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Французский адвокат Алексея Навального Вильям Бурдон от его имени обратился в ООН с просьбой расследовать его отравление. Об этом 6 октября сообщил оппозиционер на своём сайте.

«Факт в том, что уголовное дело так и не возбуждено. Расследования нет. Я так и не признан потерпевшим. У меня нет ни одного документа по делу. Даже моих собственных медицинских документов», — написал глава Фонда борьбы с коррупцией.

Как пояснил Навальный, ОЗХО интересует факт использования боевого отравляющего вещества, но не обстоятельства и потерпевший, поэтому правды решено добиваться через Организацию Объединённых Наций. По словам оппозиционера, расследованием его отравления будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан.