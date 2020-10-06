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06.10.2020 17:50
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Делом Навального займётся спецдокладчик ООН, которая расследовала убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Французский адвокат Алексея Навального Вильям Бурдон от его имени обратился в ООН с просьбой расследовать его отравление. Об этом 6 октября сообщил оппозиционер на своём сайте.

«Факт в том, что уголовное дело так и не возбуждено. Расследования нет. Я так и не признан потерпевшим. У меня нет ни одного документа по делу. Даже моих собственных медицинских документов», — написал глава Фонда борьбы с коррупцией.

Как пояснил Навальный, ОЗХО интересует факт использования боевого отравляющего вещества, но не обстоятельства и потерпевший, поэтому правды решено добиваться через Организацию Объединённых Наций. По словам оппозиционера, расследованием его отравления будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан.

Аньес Калламар, в частности, расследовала дело журналиста Джамаля Хашогги, которого убили и по частям вывезли из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

«В моём случае спецдокладчик ООН может запросить у Германии результаты анализов, а у России — мою одежду и медицинские документы», — отмечает Навальный.

Оппозиционер надеется, что такой формат расследования устроит российские власти.

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Комментарии (7)

Дзига Вертов
Ребят, тролли, вы где? Вас чё-то плохо проработали сегодня что ли? Где же "госдеп", "западные кураторы", модное слово "ангажированность" и прочая хреномудь?
Я тут зашёл пригожинским повтыкать, а тут каких-то два с половиной словоблуда только собралось и то толком ничего сочинить не смогли
261002991
Господа либералы, а напомните ка какие санкции были введены на Саудовскую Аравию за убийство Джамаля Хашогги? Правильно, никакие
Pilat
спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан. - т.е. этот тот самый международный функционер в чьи обязанности входит дать люлей тем, кто закрывает аккаунты по политическим мотивам? Типа разных фейсбуков и твиттеров?
Ну тогда я спокоен.
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