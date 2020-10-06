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06.10.2020 15:36
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Премьер Армении посетил Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне посетил Нагорный Карабах, где провел совещание с лидером не признанной Нагорно-Карабахской Республики Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом, сообщается на его сайте 6 октября.

«Премьер-министр Армении 5 октября посетил Республику Арцах (не признанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ТАСС). Премьер провел совещание с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом. Министр обороны Арцаха — командующий армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян доложил главам двух армянских республик оперативную ситуацию на передовой», — говорится в сообщении.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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