Вернувшийся из-за неисправности самолёт «РусЛайна» благополучно приземлился в Пулково
Самолёт авиакомпании «РусЛайн» благополучно приземлился в Пулково. Об этом 6 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.
«Сегодня, 6 октября, в 14:32 самолет авиакомпании «РусЛайн» (рейс 7R 289A) совершил благополучную посадку в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении представителей воздушной гавани.
Там также добавили, что в настоящий момент решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения. По данным перевозчика, резервный борт ждать не придётся, он уже в Пулково.
Самолет авиакомпании «РусЛайн», следующий рейсом 7R 289A по маршруту Петербург — Йошкар-Ола, покинул городской аэропорт в 13:37. После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в пункт вылета. На его борту находились 29 человек (26 пассажиров и 3 члена экипажа).
Согласно данным сервиса Flightradar24, полет выполнял 20-летний пассажирский самолет модели Bombardier CRJ 100/200.