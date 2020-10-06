FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 14:43
8
Печать

Вернувшийся из-за неисправности самолёт «РусЛайна» благополучно приземлился в Пулково

Самолёт авиакомпании «РусЛайн» благополучно приземлился в Пулково. Об этом 6 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

«Сегодня, 6 октября, в 14:32 самолет авиакомпании «РусЛайн» (рейс 7R 289A) совершил благополучную посадку в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении представителей воздушной гавани.

Там также добавили, что в настоящий момент решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения. По данным перевозчика, резервный борт ждать не придётся, он уже в Пулково.

Самолет авиакомпании «РусЛайн», следующий рейсом 7R 289A по маршруту Петербург — Йошкар-Ола, покинул городской аэропорт в 13:37. После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в пункт вылета. На его борту находились 29 человек (26 пассажиров и 3 члена экипажа).

Согласно данным сервиса Flightradar24, полет выполнял 20-летний пассажирский самолет модели Bombardier CRJ 100/200.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

eaglex
Эх не покритиковать SSJ-100, да?
Mr.Long
Mitsubishi CRJ-100ER, рег.VP-BVC, 2000 года выпуска
vitor
CRJ-100 самолёт канадской машиностроительной компании Bombardier.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний