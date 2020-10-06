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06.10.2020 14:23
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Над Пулково самолёт «РусЛайна» вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке

Самолёт авиакомпании «РусЛайн», вылетевший из Петербурга в Йошкар-Олу в 13:37, возвращается в Пулково и готовится к аварийной посадке днём 6 октября. Воздушное судно в данный момент вырабатывает топливо, нарезая круги в воздухе.

«После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече воздушного судна», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Там также добавили, что на борту самолета находятся 29 человек: 26 пассажиров и три члена экипажа.

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Комментарии (13)

Samal_
сел
житель города П.
Я не специалист, а потому возможно мои рассуждения неправильны, но при такой поломке не логичнее ли продолжить маршрут в сторону Йошкар Олы, тем самым вырабатывая топливо и доставляя пассажиров к месту назначения?
Brevnault
Это где же такие населенные пункты "Твердять", "Накол"?
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