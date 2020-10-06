Над Пулково самолёт «РусЛайна» вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке
Самолёт авиакомпании «РусЛайн», вылетевший из Петербурга в Йошкар-Олу в 13:37, возвращается в Пулково и готовится к аварийной посадке днём 6 октября. Воздушное судно в данный момент вырабатывает топливо, нарезая круги в воздухе.
«После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече воздушного судна», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
Там также добавили, что на борту самолета находятся 29 человек: 26 пассажиров и три члена экипажа.