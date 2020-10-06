FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 00:07
1
Печать

Глава Федерации бокса РФ заразился COVID-19

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, состояние оценивается как стабильное.

«Дорогие друзья, хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат! Сейчас я прохожу курс лечения, состояние мое стабильное. Скоро вернусь к работе с новыми силами! Призываю всех заботиться о своем здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! Будьте здоровы!» — написал Кремлев в Instagram.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Djnyana
Ковид, - слабый соперник, а уж тем более для боксёров! )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний