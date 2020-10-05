Мониторингом экологической обстановки Камчатского полуострова занялись российские спутники дистанционного зондирования Земли. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в «Роскосмосе».

«Несмотря на облачность, была проведена космическая съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы», — отчитались подчинённые Дмитрия Рогозина на официальном сайте госкорпорации.

Фото: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» Фото: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» Фото: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

В «Роскосмосе» уточнили, что «работа по отслеживанию динамики произошедшего события» проведена «большая», но совместно с «партнерами».



«Российским регионам необходимо иметь систему постоянного космического мониторинга», — намекнули в ведомстве бывшего вице-премьера по ВПК на готовность сотрудничества с главами российских регионов.

Ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, кандидат биологических наук Владимир Бурканов пояснил «Фонтанке», что анализ экологической обстановки Камчатки с помощью спутников — это миф.

«Для мониторинга в реальном времени там (непосредственно на месте. — Прим. ред.) нужно находиться. Спутниковые снимки? Масса опубликована. Но любой такой снимок можно интерпретировать так, как угодно лично вам. Каждый такой кадр можно назвать «нормой» или «не нормой». Для того чтобы это определить, нужно прожить 30 лет на Камчатке. Из них много бывать на берегу. По снимкам это не определяется. Мы видим на них цвет воды, что из реки вода вытекает, но у нас 9 сентября были сильные дожди. Во время дождей всегда поднимается муть в океане. С гор и вулканов в океан течёт всё. Конечно, океан становится мутным. Это как отче наш. Но интерпретировать, что в этой мутной воде есть загрязнители, я не берусь по фото. Тут всегда если дождь, то завтра на спутнике видна мутная вода», — пояснил «Фонтанке» эксперт, который много лет занимается изучением морских млекопитающих, а ранее занимался управлением рыболовством.

