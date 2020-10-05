В московском метрополитене мужчина напал на женщину из-за того, что она кашляла и была без маски. Об этом 5 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил https://tass.ru/proisshestviya/9628629 ТАСС.



«В вагоне поезда на станции метро «Профсоюзная» мужчина напал на женщину, которая кашляла и в это время находилась без маски. Находящиеся рядом люди смогли оградить женщину от нападавшего», — сказал собеседник агентства, а также добавил, что по факту случившегося проводится проверка.