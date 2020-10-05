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05.10.2020 14:40
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В московском метро мужчина набросился на женщину из-за кашля и отсутствия маски

В московском метрополитене мужчина напал на женщину из-за того, что она кашляла и была без маски. Об этом 5 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил https://tass.ru/proisshestviya/9628629 ТАСС.

«В вагоне поезда на станции метро «Профсоюзная» мужчина напал на женщину, которая кашляла и в это время находилась без маски. Находящиеся рядом люди смогли оградить женщину от нападавшего», — сказал собеседник агентства, а также добавил, что по факту случившегося проводится проверка.

Видеозапись с места событий ранее появилась в одном из Telegram-каналов. На ней запечатлен момент нападения и то, как на сложившуюся ситуацию отреагировали очевидцы. Последние попытались защитить пассажирку от обидчика.

Фото: кадр из видео plohie_novosti_18
Фото: кадр из видео plohie_novosti_18

Ранее в петербургском правительстве заявили, что с этого месяца в общественном транспорте закончилась эра милосердия к «безмасочникам». «Фонтанка» убедилась, что правила игры не меняются в один день. Одновременно с этим вопросом «Обязаны ли петербуржцы носить маски в транспорте и можно ли их задерживать» задался полицейский профсоюз, который адресовал его начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (29)

Mozg
Похоже, наступила вторая волна ковидофобии.
Массовый психоз будет жить!
teodor
Судя по комментам, еще немного истерии и эти люди будут готовы сжигать других от собственного страха! А потом горько жалеть, как они докатились до жизни такой..
iphonedimona
Всё правильно сделал. Надо ещё собачников мордой лица макать в продукты жизнедеятельности их питомцев.
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