Камчатгидромет предполагает, что загрязнение вод началось в придонном слое. Яровая везет пробы в Москву
Руководство Камчатгидромета предположило, что самая грязная вода была в придонном слое, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. Об этом 4 октября сообщает Камчатка-информ.
«Произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — цитирует издание начальника Камчатгидромета Веру Полякову.
Глава ведомства признала, что пробы, не показавшие значительных превышений опасных показателей, брали на поверхности.
При этом взятие проб на удалении от берега по всей толще воды запланировали только на следующей неделе, как и выезд в устья рек. Результаты проб местный Росприроднадзор анонсировал только через 7 дней. Руководитель управления Роспотребнадзора по краю Яна Господарик заявила, что имеющаяся в крае лабораторная база не позволяет проводить токсикологические исследования на полуострове: пробы направляются для проведения таких анализов во Владивосток.
Также 4 октября на полуострове прошло совещание, на котором губернатор края Владимир Солодов назвал такую медлительность «недопустимой» и потребовал результатов проб «завтра утром».
На полуострове находилась с рабочим визитом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая приняла участие в совещании. 4 октября она лично доставит пробы в Москву. Они будут переданы специалистам РАН, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.