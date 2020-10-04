Камчатгидромет предполагает, что загрязнение вод началось в придонном слое. Яровая везет пробы в Москву

Руководство Камчатгидромета предположило, что самая грязная вода была в придонном слое, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. Об этом 4 октября сообщает Камчатка-информ.



«Произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — цитирует издание начальника Камчатгидромета Веру Полякову.

