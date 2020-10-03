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03.10.2020 12:04
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Подмосковного полицейского уволили из-за поддельной справки по делу Ефремова. Документ лишил статуса потерпевшей сожительницу погибшего курьера

Участкового из подмосковных Котельников уволили из-за поддельной справки по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По данным СМИ, речь идет о документе, из-за которого сожительницу погибшего в аварии курьера Сергея Захарова не признали потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, участкового Котельниковского отдела полиции уволили после проверки из-за выдачи справки с данными, не соответствующими действительности, по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце 8 июня. Непосредственные руководители полицейского привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным информированного источника «Интерфакса», участковый лишился должности из-за поддельной справки, выданной в отношении гражданской жены погибшего в аварии водителя Ирины Стерховой. Из документа следовало, что она просто сдавала мужчине койко-место. В связи с этим в суде по делу Ефремова ее не признали потерпевшей.

Как пишут СМИ, справка появилась у участкового от представителя бывшего адвоката виновника аварии Эльмана Пашаева.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло на Садовом кольце в Москве 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. Пресненский суд столицы 8 сентября признал артиста виновным в ДТП и приговорил к восьми годам общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Сыну погибшего Виталию Захарову присудили 800 тыс. рублей компенсации. Изначально тот запрашивал 6 млн рублей. Деньги, предназначающиеся потерпевшему, на днях поступили в суд.

Согласно приговору, Ефремов частично признал вину. В суде он говорил, что ничего не помнит. В СИЗО актер признал вину и сказал, что раскаивается. Он отказался от услуг Пашаева и привлек новую команду защитников. Бывшего адвоката Ефремова лишили адвокатского статуса.

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Комментарии (3)

Oleg_I
А разве сожители имеют право на компенсацию ущерба, если брак не зарегистрирован? Насколько я знаю - для суда они никто. Только если была на иждивении, то есть муж должен был ее содержать в течение 1 года как минимум, и это придется доказывать в суде документами.
solary
За поддельную справку только увольняют? Ни уголовной, ни административной ответственности? Однако...
daisychain
Вообще, конечно, "сожительница - потерпевшая" это что-то новое в юриспруденции.
Тогда уж и соседей признавайте потерпевшими. Вот, может, Михалыч к нему регулярно забегал стошку одолжить на боярышник, а тут больше не получится.
Разве не стоят страдания похмельного Михалыча того, чтобы получить материальную компенсацию морального ущерба?
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