Подмосковного полицейского уволили из-за поддельной справки по делу Ефремова. Документ лишил статуса потерпевшей сожительницу погибшего курьера

Участкового из подмосковных Котельников уволили из-за поддельной справки по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По данным СМИ, речь идет о документе, из-за которого сожительницу погибшего в аварии курьера Сергея Захарова не признали потерпевшей.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, участкового Котельниковского отдела полиции уволили после проверки из-за выдачи справки с данными, не соответствующими действительности, по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце 8 июня. Непосредственные руководители полицейского привлечены к дисциплинарной ответственности.