Подмосковного полицейского уволили из-за поддельной справки по делу Ефремова. Документ лишил статуса потерпевшей сожительницу погибшего курьера
Участкового из подмосковных Котельников уволили из-за поддельной справки по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По данным СМИ, речь идет о документе, из-за которого сожительницу погибшего в аварии курьера Сергея Захарова не признали потерпевшей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, участкового Котельниковского отдела полиции уволили после проверки из-за выдачи справки с данными, не соответствующими действительности, по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце 8 июня. Непосредственные руководители полицейского привлечены к дисциплинарной ответственности.
По данным информированного источника «Интерфакса», участковый лишился должности из-за поддельной справки, выданной в отношении гражданской жены погибшего в аварии водителя Ирины Стерховой. Из документа следовало, что она просто сдавала мужчине койко-место. В связи с этим в суде по делу Ефремова ее не признали потерпевшей.
Как пишут СМИ, справка появилась у участкового от представителя бывшего адвоката виновника аварии Эльмана Пашаева.
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло на Садовом кольце в Москве 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. Пресненский суд столицы 8 сентября признал артиста виновным в ДТП и приговорил к восьми годам общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Сыну погибшего Виталию Захарову присудили 800 тыс. рублей компенсации. Изначально тот запрашивал 6 млн рублей. Деньги, предназначающиеся потерпевшему, на днях поступили в суд.
Согласно приговору, Ефремов частично признал вину. В суде он говорил, что ничего не помнит. В СИЗО актер признал вину и сказал, что раскаивается. Он отказался от услуг Пашаева и привлек новую команду защитников. Бывшего адвоката Ефремова лишили адвокатского статуса.