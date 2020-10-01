Ефремов расплатился с сыном погибшего в ДТП водителя

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осуждённым был возмещён моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 рублей», — отметили в пресс-службе.

В суд поступило несколько апелляционных жалоб на приговор, в том числе от самого Ефремова, его новых и старых адвокатов. Документы от Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, которые были с ним на заседаниях, актер просит не рассматривать, так как от их услуг отказался. По словам приговоренного, на него было оказано давление.

Всего жалобы на приговор подали 4 адвоката, двое из которых просят приговор, не связанный с лишением свободы, и компания, которой по договору лизинга принадлежит автомобиль, за рулем которого сидел Ефремов.

В СИЗО он признал вину и сказал, что раскаивается. Во время суда он под руководством Пашаева говорил, что ничего не помнит. Ефремов попал в ДТП в начале июня этого года. Он был пьян. Захаров умер в больнице.

Пашаева после процесса лишили адвокатского статуса, он не отчаялся и решил стать депутатом. Ему также припомнили старое разбирательство из-за приватизации квартиры в Москве. Он попал под доследственную проверку, а 1 октября — под душ из фекалий.