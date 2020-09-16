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16.09.2020 14:10
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Лизинговая компания, которой принадлежит машина Ефремова, просит отменить приговор актеру

Апелляционная жалоба от компании ООО «Стоун-XXI» поступила в Пресненский суд Москвы. Об этом 16 сентября сообщает в своем канале пресс-служба суда.

Представитель лизинговой компании просит отменить приговор от 8 сентября и признать компанию потерпевшей стороной. Фирма владеет джипом, на котором было совершено смертельное ДТП.

«Также 08 сентября 2020 года адвокатами Пашаевым Э. и Шаргородской Е. были поданы апелляционные жалобы на приговор суда. До настоящего времени иных жалоб в адрес суда не поступало», — сообщает Пресненский.

8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице. Прокуратура просила для артиста 11 лет лишения свободы, суд приговорил его к 8 годам колонии общего режима.

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Комментарии (10)

Ярополк
Какая разница BMW, Cherokee...? Выпускайте Михаила!))
5799161
Фонтанка в своём стиле!
Litl_m
Думаю, БМВ самое время подать в суд на Фонтанку.
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