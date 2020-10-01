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01.10.2020 12:29
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Адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Ефремова, облили фекалиями перед интервью

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актёра Михаила Ефремова, стал жертвой нападения у офиса телеканала «360» 1 октября. Перед запланированным интервью неизвестный облил его фекалиями. Со слов адвоката, злодей мотивировал свой поступок тем, что Пашаев анонсировал громкие разоблачения в ближайшем будущем.

Znak пишет со ссылкой на адвоката, что тот сумел догнать нападавшего и забрать документы, которые выпали из его кармана. Он призвал мужчину явиться добровольно, в противном случае «10 поколений его потомков будут сожалеть». Действовать Пашаев обещал в рамках закона.

Защитник пояснил, что у него есть конфликт с бизнесменом Анзором Псуноковым, который проходит потерпевшим по делу о мошенничестве. Предприниматель требовал привлечь Пашаева к уголовной ответственности. Якобы тот в 2017 году представлял интересы семьи Псунокова и попросил в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, но деньги якобы присвоил себе. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому Пашаев проходил свидетелем. Сам адвокат считает, что никому ничего не должен. Наоборот, по той сделке должны ему — $750 тыс. Документы у него будто бы есть. Пашаев утверждает, что Псуноков оговорил его под давлением следствия. Кроме того, в отношении жены Псунокова сейчас расследуется иное дело о мошенничестве.

На минувшей неделе стало известно о начале доследственной проверки в отношении адвоката. Пострадавшая — его бывшая жена, родственники которой 20 лет пытаются добиться справедливости.

Адвокат защищал интересы приговоренного к 8 годам колонии за смертельное ДТП Михаила Ефремова. После окончания процесса актер окончательно отказался от его услуг. Пашаева лишили адвокатского статуса, причем не в первый раз.

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Комментарии (2)

Cashmare
фекалии нашли свою вторую половинку
bluxer
Кто-нибудь ещё считает этого Пашаева хорошим адвокатом?
Кстати, почему он не на фронте.
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