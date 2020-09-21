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21.09.2020 20:14
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Экс-адвокат Ефремова Пашаев попал под доследственную проверку. Бастрыкин считает, что он может быть мошенником

Сообщения в СМИ о незаконной приватизации квартиры в Москве бывшим адвокатом актера Ефремова Эльманом Пашаевым привлекли интерес главы СК Александра Бастрыкина. Родственники бывшей жены защитника пытались добиться внимания правоохранительных органов 20 лет.

О начале доследственной проверки 21 сентября сообщается на сайте Следкома. Заняться Эльманом Пашаевым Бастрыкин велел главе следственного управления по Москве и, если рассказанная в СМИ история подтвердится, возбудить уголовное дело.

Речь идет о возможном мошенничестве с квадратными метрами в столице еще в 1997 году. Версию в СМИ транслирует адвокат семьи Кирсановых Владимир Слащев. По словам москвичей, Пашаев в спорной квартире снимал комнату у их родственницы, которая якобы страдала психическим заболеванием. Вскоре она его прописала, еще позже между арендатором и арендодателем был заключен брак. Кирсановы считают, что он спаивал супругу, а когда они предложили ему съехать, угрожал. Позже он прописал в жилплощади своих детей от первого брака и квартиру в итоге приватизировал. Добиться возбуждения дела Кирсановы пытаются 20 лет.

Пашаев уже успел заявить, что к хищению квартиры не причастен, а семья получила за выписку из нее деньги, чему у него есть подтверждение. В проверке он относится спокойно.

Адвокат защищал интересы приговоренного к 8 годам колонии за смертельное ДТП Михаила Ефремова. После окончания процесса актер окончательно отказался от его услуг. Пашаева лишили адвокатского статуса, причем не в первый раз.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Скушная двухходовочка по оправданию фигуранта дела о ДТП..
8967
Азербайджанская тема, у них обычай такой - отжимание квартир у неверных.
VF812
А там с этими Кирьяновыми не все так просто. И 97 год. И подвирают так не плохо.
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