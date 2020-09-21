Экс-адвокат Ефремова Пашаев попал под доследственную проверку. Бастрыкин считает, что он может быть мошенником

Сообщения в СМИ о незаконной приватизации квартиры в Москве бывшим адвокатом актера Ефремова Эльманом Пашаевым привлекли интерес главы СК Александра Бастрыкина. Родственники бывшей жены защитника пытались добиться внимания правоохранительных органов 20 лет.



О начале доследственной проверки 21 сентября сообщается на сайте Следкома. Заняться Эльманом Пашаевым Бастрыкин велел главе следственного управления по Москве и, если рассказанная в СМИ история подтвердится, возбудить уголовное дело.

Речь идет о возможном мошенничестве с квадратными метрами в столице еще в 1997 году. Версию в СМИ транслирует адвокат семьи Кирсановых Владимир Слащев. По словам москвичей, Пашаев в спорной квартире снимал комнату у их родственницы, которая якобы страдала психическим заболеванием. Вскоре она его прописала, еще позже между арендатором и арендодателем был заключен брак. Кирсановы считают, что он спаивал супругу, а когда они предложили ему съехать, угрожал. Позже он прописал в жилплощади своих детей от первого брака и квартиру в итоге приватизировал. Добиться возбуждения дела Кирсановы пытаются 20 лет.