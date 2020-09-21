«Это даже хорошо, что она началась». Экс-адвокат Пашаев отреагировал на проверку, посуленную главой СК

Экс-адвокат Эльман Пашаев вечером 21 сентября заявил, что к мошенничеству с недвижимостью он не причастен и проверки Следственного комитета не боится.

«Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась», — передает РИА Новости слова экс-защитника посаженного за смертельное ДТП в центре Москвы актера Ефремова.

Сообщения в СМИ о незаконной приватизации квартиры в Москве бывшим адвокатом актера Ефремова Эльманом Пашаевым привлекли интерес главы СК Александра Бастрыкина. Родственники бывшей жены защитника пытались добиться внимания правоохранительных органов 20 лет. О начале доследственной проверки 21 сентября сообщается на сайте Следкома. Заняться Эльманом Пашаевым Бастрыкин велел главе следственного управления по Москве и, если рассказанная в СМИ история подтвердится, возбудить уголовное дело. Речь идет о возможном мошенничестве с квадратными метрами в столице еще в 1997 году.