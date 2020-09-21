«Это даже хорошо, что она началась». Экс-адвокат Пашаев отреагировал на проверку, посуленную главой СК
Экс-адвокат Эльман Пашаев вечером 21 сентября заявил, что к мошенничеству с недвижимостью он не причастен и проверки Следственного комитета не боится.
«Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась», — передает РИА Новости слова экс-защитника посаженного за смертельное ДТП в центре Москвы актера Ефремова.
Сообщения в СМИ о незаконной приватизации квартиры в Москве бывшим адвокатом актера Ефремова Эльманом Пашаевым привлекли интерес главы СК Александра Бастрыкина. Родственники бывшей жены защитника пытались добиться внимания правоохранительных органов 20 лет. О начале доследственной проверки 21 сентября сообщается на сайте Следкома. Заняться Эльманом Пашаевым Бастрыкин велел главе следственного управления по Москве и, если рассказанная в СМИ история подтвердится, возбудить уголовное дело. Речь идет о возможном мошенничестве с квадратными метрами в столице еще в 1997 году.
Адвокат защищал интересы приговоренного к 8 годам колонии за смертельное ДТП Михаила Ефремова. После окончания процесса актер окончательно отказался от его услуг. 18 сентября Адвокатская палата Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева статуса адвоката из-за подтвержденного дисциплинарного поступка, причем не в первый раз.
Ефремов отказался от услуг Пашаева перед апелляцией. По словам осуждённого на 8 лет актёра, под суровый приговор его «подставил» Пашаев. Сам адвокат заявил, что удовлетворён своей работой на процессе. Позже актёр нанял нового защитника Романа Филиппова, который оказался чемпионом мира по армрестлингу.