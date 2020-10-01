Ефремов отказался от Пашаева в письменном виде. Актер просит суд не рассматривать поданные им апелляционные жалобы

В Пресненский суд Москвы поступило заявление осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, в котором говорится о его отказе от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.



«В адрес суда поступило заявление осужденного Ефремова М. О. об отказе от услуг защитников Пашаева Э. , Шаргородской Е. », — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судебной инстанции 1 октября.



Там пояснили, что заявитель «не желает, чтобы рассматривали поданные ими апелляционные жалобы». Решение о том, снимать ли их с рассмотрения, будет принято позднее, добавили в Пресненском суде Москвы.

