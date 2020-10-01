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01.10.2020 14:25
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Ефремов отказался от Пашаева в письменном виде. Актер просит суд не рассматривать поданные им апелляционные жалобы

В Пресненский суд Москвы поступило заявление осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, в котором говорится о его отказе от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

«В адрес суда поступило заявление осужденного Ефремова М. О. об отказе от услуг защитников Пашаева Э., Шаргородской Е.», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судебной инстанции 1 октября.

Там пояснили, что заявитель «не желает, чтобы рассматривали поданные ими апелляционные жалобы». Решение о том, снимать ли их с рассмотрения, будет принято позднее, добавили в Пресненском суде Москвы.

Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, защищавшего его интересы в суде, перед апелляцией. По словам осуждённого актера, под суровый приговор его «подставил» Пашаев. Сам адвокат заявил, что удовлетворен своей работой на процессе.

Ранее апелляционные жалобы на приговор подали два новых адвоката Ефремова — Владимир Васильев и Петр Хархорин. Оба просят для подзащитного свободы.

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