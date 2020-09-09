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09.09.2020 19:17
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Ефремов обвинил адвоката Пашаева в «подставе»

Признанный виновным в смертельном ДТП Михаил Ефремов не ожидал столь сурового приговора. В том, что ему дали восемь лет колонии, он винит своего адвоката Эльмана Пашаева, который якобы хотел его подставить. Об этом осужденный на 8 лет колонии актёр рассказал в интервью журналистке и члену Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой.

«Я не ожидал такого приговора, — приводит слова Ефремова «Московский комсомолец» 9 сентября. — Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно».

Сторона обвинения просила для Ефремова 11 лет лишения свободы. На последнем заседании актёр признал свою вину, но с оговоркой — если это действительно сделал он. Ефремов говорит, что происшествия не помнит. О том, как менялись его заявления после аварии, читайте в подборке «Фонтанки».

Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение просило 11 лет лишения свободы, суд в итоге приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев незадолго до приговора сообщил журналистам, что его подзащитный ожидал получить восемь лет в колонии общего режима.

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