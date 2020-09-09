Ефремов обвинил адвоката Пашаева в «подставе»

Признанный виновным в смертельном ДТП Михаил Ефремов не ожидал столь сурового приговора. В том, что ему дали восемь лет колонии, он винит своего адвоката Эльмана Пашаева, который якобы хотел его подставить. Об этом осужденный на 8 лет колонии актёр рассказал в интервью журналистке и члену Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой.

«Я не ожидал такого приговора, — приводит слова Ефремова «Московский комсомолец» 9 сентября. — Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно».