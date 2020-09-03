«Искренне раскаиваюсь, если…» Как менялись заявления Ефремова после аварии

Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде произнес последнее слово перед приговором. «Фонтанка» собрала его предыдущие реплики по делу о смертельном ДТП.

Фото: Пресненский суд Москвы

Заседания по делу Ефремова шли почти месяц и поражали неожиданными сюжетными поворотами. Здание суда дважды минировали, подсудимого выносили на улицу на носилках, свидетели защиты рассказывали о загадочном незнакомце за рулем машины Ефремова, а эксперт Фиалко — о том, что автомобилем могли управлять хакеры. Сам Ефремов на месте происшествия под давлением алкоголя высказался непотребно, проспавшись, раскаялся, а потом заявил, что ничего не помнит. Все перипетии поиска истины по версии Михаила Ефремова — от отрицания и гнева до торга и принятия — в нашей подборке реплик актера.



Торг

На месте ДТП 8 июня очевидец снял на видео Михаила Ефремова, сидящего в автомобиле ДПС. Диалог обошел все социальные сети. На вопрос, что случилось, актер ответил: «Я ударился в машину».

— Человек пострадал, — заметил автор видео.

— Так уж сильно пострадал? — удивился Ефремов. — Я его вылечу.

— Вы ж не доктор.

— Но зато у меня денег до... (много). Раскаяние

На YouTube-канале «Гражданин поэт» 13 июня появилось видеообращение Михаила Ефремова.

«Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят, — говорил актер, глядя в камеру. — Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И, если поймут, может быть потом, что это не попытка откупиться, а искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех, кто мне верил. Непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства я не собираюсь и не буду».

Отрицание

На первом судебном заседании 5 августа Ефремов начал жаловаться на поведение адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

«Прошу обратить внимание на инсинуации в отношении меня от адвоката Александра Добровинского. Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на секции, на спорт, они общаются с друзьями, которые смотрят телевизор. А там в передачах показывают материалы дела, где я якобы признал свою вину, там происходят инсинуации, оскорбления в отношении меня. Поскольку я болельщик «Спартака», мне ни привыкать, но это же дети. Прошу суд сделать ему замечание», — процитировало Ефремова РАПСИ.

В этот же день впервые прозвучало сакраментальное: «Как я могу признать себя виновным, если я ничего не помню».

Перевоплощение

6 августа в суде начали демонстрировать видеоролики, на которых зафиксированы момент аварии и то, что происходило сразу после столкновения автомобиля Михаила Ефремова и грузовика Сергея Захарова. Ефремов заявил, что на видео «мистер Хайд» — герой классической повести о темной стороне человеческой натуры. «Я ничего не помню», — повторял актер на вопросы, узнает ли он себя на видеозаписях с места трагедии.



На следующий день, 7 августа, Ефремов отказывался отвечать на вопросы прокурора. Когда сторона защиты, обеспокоенная явлением «мистера Хайда», попыталась заявить ходатайство о вызове в суд психиатра для освидетельствования обвиняемого, посоветовал «читать книгу».

Драма

11 августа четверо судебных приставов в сопровождении медиков вынесли Ефремова из здания суда в специальном переносном мешке-носилках. Адвокат актера Эльман Пашаев, который сначала заявил о перенесенном его подзащитным инсульте, затем отказался от своих слов.

Мистификация

19 августа в суде выступает эксперт Фиалко, который говорит, что на машину Ефремова могли повлиять лазеры и энергетические дыры.

Ефремов получает замечание судьи за попытку подсказывать эксперту, что говорить. «Это важно для анализа события», — вставляет Ефремов в рассказ эксперта о том, что машиной могли управлять хакеры.

20 августа Ефремов снова заявил, что ему плохо, лег на стол и сказал, что должен принять лекарство. Но скорую ему не вызвали. Тогда актер взял слово и пожаловался, что суд постоянно отказывает ему в возможности обратиться к врачу, не разрешает двухчасовые прогулки и игнорирует тот факт, что, по мнению Ефремова, свидетели потерпевшей стороны меняют показания. По мнению актера, свидетели путались, рассказывая, из какой именно двери — водительской или пассажирской — он выходил на месте аварии. «У Скабеевой (ведущая ток-шоу «60 минут». — Прим. ред.) Женжебир (один из ключевых свидетелей потерпевшей стороны. — Прим. ред.) спорил с ведущим, из какой двери я выходил!» — кипятился Ефремов.



Замена

21 августа Ефремов заявил, что хочет сменить адвоката. Но не потому, что Эльман Пашаев с чем-то не справляется, а потому, что над ним подтрунивает защитник потерпевших Александр Добровинский. Кроме того, актер потребовал дополнительные экспертизы — потому что он не уверен, что был за рулем.

«Вам жалко одну экспертизу сделать? Вам жалко? Почему другие дела идут долго, насколько я знаю? …Почему вы впятером и два прокурора на одной стороне выступаете? — восклицал Ефремов. — Я смотрел видео, где я вышел из паба, — и то, как авто разворачивается: или на нем был не я, либо это другой день. Я шел за карточкой». Актер настаивал, что в свою машину около паба «Улисс» заглядывал только за тем, чтобы взять с сиденья банковскую карту. При этом на шее у него подозрительный шрам, который, по мнению Ефремова, мог быть отпечатком ремня безопасности на месте пассажира. Затем подсудимый довольно путано рассказал, что нуждается в осмотре в институте имени Сербского, где «пытаются восстановить память». Об институте он узнал из программы «Жди меня».



Торг-2

«Если я пойму, что я был за рулём, то признаю свою вину», — заявил Ефремов 24 августа. И добавил, что в суд «шел за правдой» и не понимает, как мог оказаться на водительском месте.

Отрицание-2

31 августа Ефремов поделился с судом подозрениями, что его подставили, потому что видеозаписи с места ДТП подвергались монтажу. «Всю вину за Октябрьскую революцию я брать на себя не хочу», — сказал он.

Актер не терял чувства юмора. Ему удалось рассмешить судью удачной репликой. Когда адвокат потерпевших Александр Добровинский сказал, что он «спокоен, как сфинкс», Ефремов уточнил, что это «кошка такая лысая и маленькая».

Свидетель Светлана Набокина показала суду видеозапись, на которой видно, как актер выходит из автомобиля. «Это видео — фейк!» — закричал Ефремов. По его мнению, человек, которого в ролике выдают за него, «слишком высокий» — почти двухметрового роста.

«Мне не доказали, что я виновен. Ряд свидетелей меняли свои показания. Наоборот, ещё больше белых пятен в этом деле появилось», — сказал актер. И добавил, что до суда вину признавал «из чувства ложного благородства».



При этом каждому из четырех родственников Сергея Захарова, которых признали потерпевшими, Ефремов перевел по 200 тысяч рублей, потому что ему их «жалко» вне зависимости от того, виновен он или нет.

«У меня слишком дорого стоит мой съёмочный день», — ответил Ефремов на просьбу адвокатов потерпевших показать, как именно он перекидывает ремень безопасности, когда садится на пассажирское место.

1 сентября прокурор снова спросил, узнает ли Ефремов себя на видео. «Не узнаю», — ответил актер.

Старший сын погибшего Сергея Захарова попросил суд назначить Ефремову не менее 8 лет тюрьмы, а сумму иска увеличил с 6,5 до 7,5 миллионов рублей из-за реплик актера и его адвоката во время заседаний. На вопрос, признает ли Ефремов новые требования, тот ответил: «Когда 8 лет отсижу, тогда признаю».

Условие

«Я признаю вину!» — вскричал Ефремов 3 сентября, едва заседание началось. Но его слова проигнорировали, и рассмотрение дела продолжилось своим чередом. В этот же день адвокат Пашаев рассказал, что Ефремов перевёл вдове, брату и младшему сыну погибшего Сергея Ефремова, которые отказались от «грязных денег» актера, три рубля, несмотря на то, что по иску о моральном вреде они требовали всего один рубль.

Прокуратура в прениях запросила для актера 11 лет лишения свободы. Затем выступил Ефремов и сказал свое последнее слово.

«Это резонансное дело. Резонанс обостряет всё. Если артист популярный, он должен отвечать популярно, то есть по полной. Я вёл себя нормально, может, раза три не сдержался. Негатива к потерпевшим я не испытывал и не буду испытывать.

Давайте разберемся, кто этот цирк и шоу устроил. Сергей Захаров умер утром 9-го числа. Днём они были на телешоу с адвокатом Добровинским... Я пошел сюда, чтобы решить все честно... Я понимаю, что я не прав во всём!

Признаю вину, искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Это, наверное, я сделал... Алкоголь — это дикое зло. Если не знаешь меры, попадешь на нары».

И напоследок Ефремов прочитал стихи, написанные для погибшего Сергея Захарова, и поделился сокровенным: «11 лет! Ну что ж, очень кровожадно, конечно. Я боюсь, что не доживу до выхода. У меня есть последнее желание — справедливый приговор».

Оглашение приговора Михаилу Ефремову назначено на 8 сентября.