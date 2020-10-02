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02.10.2020 21:12
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РПЛ осудила утечку эскизов баннеров фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Российская премьер-лига вечером 2 октября выступила с заявлением по поводу ситуации с баннерами фанатов «Спартака» на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита», эскизы которых ранее якобы были отправлены на согласование службе безопасности РПЛ, но оказались доступными болельщикам сине-бело-голубых.

«В лигу поступила информация об утечке эскизов визуальной поддержки болельщиков «Спартака» перед матчем 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против «Зенита». РПЛ считает, что передача подобных материалов третьим лицам недопустима. Существует годами отработанный механизм согласования, который со стороны лиги не давал сбоев. Конфиденциальность в подобных вопросах — один из приоритетов РПЛ», — говорится на сайте лиги.

Игра «Спартак» — «Зенит» начнется завтра в 19.00.

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