РПЛ осудила утечку эскизов баннеров фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
Российская премьер-лига вечером 2 октября выступила с заявлением по поводу ситуации с баннерами фанатов «Спартака» на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита», эскизы которых ранее якобы были отправлены на согласование службе безопасности РПЛ, но оказались доступными болельщикам сине-бело-голубых.
❗️ О ситуации с баннерами болельщиков «Спартака»https://t.co/OrTcy3cHJx— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 2, 2020
«В лигу поступила информация об утечке эскизов визуальной поддержки болельщиков «Спартака» перед матчем 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против «Зенита». РПЛ считает, что передача подобных материалов третьим лицам недопустима. Существует годами отработанный механизм согласования, который со стороны лиги не давал сбоев. Конфиденциальность в подобных вопросах — один из приоритетов РПЛ», — говорится на сайте лиги.
Игра «Спартак» — «Зенит» начнется завтра в 19.00.