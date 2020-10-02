«Спартак»-«Зенит». Мишган и Серьган про злого Миллера, доброго Федуна, отсутствие кружев и морщинистый живот
Накануне одного из главных матчей сезона отдел спорта «Фонтанки» спросил двух важных болельщиков петербургского и московского клубов, шоуменов Михаила Шаца и Сергея Белоголовцева, кто кого. Когда-то фанаты Мишган и Серьган работали вместе в передаче «Назло рекордам», но всегда болели за разные команды. Мы предложили экс-коллегам обсудить основные противостояния предстоящего матча.
Семак VS Тедеско
Сергей Белоголовцев
Мне кажется, что сила Семака, его тренерские знания, тренерская фортуна несколько преувеличены. На мой взгляд, ничего нового в построения команды с берегов Невы Семак не привнес. Есть хорошие футболисты, он их умеет мотивировать, умеет с ними общаться, они, наверное, его уважают. Но чего-то интересного в игре не появилось. Есть набор дорогих, хороших футболистов, которые исправно делают свое дело.
Тедеско же реально перестроил игру «Спартака», придумал новую тактику. Сектанты, как их называет Дзюба, конечно, недовольны, кричат: где кружева? Где вязь? Где аленичевские и титовско-тихоновские передачи? Но «Спартак» играет в хороший и самый быстрый, на мой взгляд, в России футбол. Кружева не плетутся, а используется то, что умеют: бежать, проводить контратаки. Поэтому мне кажется, что Тедеско как тренер в этом смысле сильнее Богдановича. Манера ведения Тедеско на бровке — бушующая - мне тоже нравится больше спокойствия Семака. Я сам истерик еще тот. Тому же Димке Аленичеву, которого я бесконечно уважаю как человека, не хватает куражу, ярости и напора. Тедеско очень хорошо вписался в нашу национальную парадигму: все истерики, все психи, «мой друг депутат, иди сюда, нна». Прыжки резкие, замашки дворовые, Тедеско на месте: «иди смотри ВАР еще раз, скотина».
Михаил Шац
Я приблизительно понимаю с точностью до 10 процентов, что предложат оба тренера. Ничего сверхъестественного в своих тренерских копилках они не найдут. Естественно, влияет то, будут ли играть так называемые травмированные, особенно это касается «Зенита». Приблизительные схемы Сергея Богдановича и Доменико, допустим, Августиновича, ясны. Не знаю, что нового они смогут предложить в этой истории кроме мощного мотивационного напора.
Я не могу предсказать результат матча. Потому что в него вмешивается много психологической подоплеки. Если разбирать арифметически то, что происходит с командами, то «Зенит» стабильнее, «Зенит» сильнее, мне кажется. Стабильно сильнее.
Но в этой игре есть много эмоций. Не слыша слов своего оппонента, я точно могу представить какая ненависть, какой отрицательный эмоциональный заряд представлены на той стороне. В «Спартаке» очень-очень хотят выиграть этот матч. Уж слишком длинная череда унижений за последние годы. При Манчини была игра, когда выиграли у чемпиона со счетом 5:1. Я помню настроение «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» - потому что накипело. Вот теперь у «Спартака» накипело. Поэтому и не предсказать результат. Ненависть же может довести до чего-то нехорошего. Но может довести и до чего-то хорошего. Так что 50 на 50.
Жиго-Джикия VS Ракицкий-Ловрен
Сергей Белоголовцев
Мне очень нравится Ловрен: это классное приобретение. А вот Ракицкий — плохой. Объясню почему. Для защитника он очень нервный: постоянно фолит на грани. Была пара моментов в прошлом сезоне, когда судьи его не удаляли только потому, что судьи подыспугались газпромовской машины, народного достояния. Это первое — он нервный. Второе: он медленный. Я думаю, что ему будут кидать за спину в дерби двух культурных столиц. Это уязвимое место у «Зенита», что меня очень радует. Джикия, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но еще все-таки бежит — с учетом его достаточно грузной фигуры. Если разбивать их на пары, то Жиго почти уровня Ловрена, а Джикия серьезно лучше Ракицкого.
Михаил Шац
На данном этапе, мне кажется, плюс-минус, одно и то же. Ракицкий не очень хорошо начал сезон. К тому же непонятно, вышел ли он на свой уровень после восстановления. Ловрен — нормальный защитник уровня российской лиги. Не вижу сильных различий в потенциале этих защитников. В целом Ракицкий и Ловрен — те люди, которые могут обеспечить разницу в результате. Но при определенных условиях, которые могут сойтись или не сойтись.
Кержаков VS Максименко
Сергей Белоголовцев
Конечно, Максименко. Он гений, на самом деле. Вундеркинд. Охренительный от природы. При огромном росте координированный, ловкий. Мне кажется еще, что он серьезный парень. Я лично с ним не знаком — все эти молодые меня не знают, не родились тогда, когда меня много показывали по телевизору, воспринимают просто как старикашку, который громко кричит. Максименко вырастет в безумно хорошего вратаря. Он и Сафонов — это наши вратарские надежды, хоть где-то у нас хорошо. Кержаков, я считаю, слабее. Он очень хороший вратарь, надежный, рабочий, прям видно, что пахарь. Но он уступает по габаритам: в дальние углу ему летит, не хватает длины руки. Если сравнивать, то Максименко чуть-чуть сильнее.
Михаил Шац
Недавно прочитал глубокое исследование на сайте sports.ru – глубокое, как и все, что там делается. Это было исследование про эффективность вратарей, и в нем уважаемый Михаил был на самом дне. Это был такой аналитический обзор с точки зрения спасений вратарей в ситуациях, когда это сложно. Общая эффективность Кержакова понятна: он пропустил всего 5 в 9 турах. Но нужно же учитывать и условный матч против «Уфы» - 6:0. В моментах, когда мяч должен залетать в ворота по данным математики Михаил был не очень эффективен. То же самое можно говорить и о Максименко, но в этом отчете он был выше Кержакова. Будут ли опасные моменты в матче? Скорей всего да. Предположу, что матч будет горячий.
Соболев-Кокорин VS Дзюба-Азмун
Сергей Белоголовцев
Ну тут, конечно, я поднимаю кверху лапы и открываю свой мягкий розовый живот, морщинистый — разите меня в него. Азмун с Дзюбой, безусловно, сильнее. Кокорин еще не вошел. И не уверен, что войдет. Соболев еще молодой, не заматеревший и легковатый — его сдвигают, сбивают, толкают. Очень старательный, вырастет в прекрасного нападающего, возможно даже — скажу крамолу — лучше Артема Серо Солнышко Дзюбы.
Азмун вообще один из лучших нападающих чемпионата: быстрый, ловкий, координированный, нацеленный, не падающий от каждого соприкосновения, крепко стоящий на ногах, что очень важно в наших судейских реалиях, в которых чистые пенальти не дают всем клубам (не буду ныть).
Дзюба — вообще атас. При всей моей к нему малиновой ненависти, он просто обалденно сейчас играет, я просто любуюсь. Это как во дворе: ты играешь, неплохо двигаешься, а потом приходит чувак из спортшколы. И он над тобой издевается, пропихивает в очко, на замахе три раза обыгрывает. Дзюба сейчас настолько уверен в себе! Пижонские пенальти, паузы — как он «Арсеналу» забил. Дзюба сейчас лучший период в своей карьере переживает, к сожалению, я вынужден это констатировать.
Михаил Шац
Здесь я рискну дать преимущество Дзюбе с Азмуном, только нужно понимать, что у Сердара с состоянием. Насколько у него серьезно повреждение. Тут очень сильно играет штаб команды, маскируя реальность максимально. Что там на самом деле — сказать очень сложно. Связка Азмун-Дзюба намного эффективней, намного стабильней, намного сильней.
Федун VS Миллер
Сергей Белоголовцев
Я поставлю на Федуна по одной простой причине: Федун, несмотря на всю свою смурную внешность, несмотря на стрижку, - он не такой злой, как Миллер. Когда Миллера показывают, он что-то говорит в камеру, а за кадром стоит человек в военной форме испачканной кровью невинно убиенных людей. И Миллер с трудом сдерживается, чтоб не приказать охране разорвать этого ундерменша, который стоит за камерой. А Федун добрый! Грозной, серьезный, но добрее в своих дурацких странных проявлениях. В нем больше может быть идиотской, но доброты.
Михаил Шац
Это очень яркая связка, на мой взгляд. Тут мало кто кому уступит в этом противостоянии. Прям интересная задача. Предсказать поведение того и другого невозможно. Очень эмоциональные, очень безапелляционные. Если оценивать их вообще, то это должны делать другие люди, а с точки зрения предстоящего матча — я буду с удовольствием, в зависимости от результата, конечно, ожидать, что каждый из них скажет, как поведет себя. В целом они стоят друг друга.
А вы как думаете, кто сильнее в данный момент?
PS: Матч «Зенит»-«Спартак» состоится в субботу в Москве, на «Открытии-Арене», в 19-00.
Записал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»