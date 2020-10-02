Накануне одного из главных матчей сезона отдел спорта «Фонтанки» спросил двух важных болельщиков петербургского и московского клубов, шоуменов Михаила Шаца и Сергея Белоголовцева, кто кого. Когда-то фанаты Мишган и Серьган работали вместе в передаче «Назло рекордам», но всегда болели за разные команды. Мы предложили экс-коллегам обсудить основные противостояния предстоящего матча.





авторы фото: ООО Кинокомпания «ЗемляНика» / Сергей Белоголовцев (слева) и Михаил Шацавторы фото: ООО Кинокомпания «ЗемляНика» / ru.wikipedia.org / Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / коллаж

Семак VS Тедеско



Фото 1: Сергей Семак / автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Доменико Тедеско / автор фото Анна Нэсси / ru.wikipedia.org Фото 2:

Сергей Белоголовцев

Мне кажется, что сила Семака, его тренерские знания, тренерская фортуна несколько преувеличены. На мой взгляд, ничего нового в построения команды с берегов Невы Семак не привнес. Есть хорошие футболисты, он их умеет мотивировать, умеет с ними общаться, они, наверное, его уважают. Но чего-то интересного в игре не появилось. Есть набор дорогих, хороших футболистов, которые исправно делают свое дело.

Тедеско же реально перестроил игру «Спартака», придумал новую тактику. Сектанты, как их называет Дзюба, конечно, недовольны, кричат: где кружева? Где вязь? Где аленичевские и титовско-тихоновские передачи? Но «Спартак» играет в хороший и самый быстрый, на мой взгляд, в России футбол. Кружева не плетутся, а используется то, что умеют: бежать, проводить контратаки. Поэтому мне кажется, что Тедеско как тренер в этом смысле сильнее Богдановича. Манера ведения Тедеско на бровке — бушующая - мне тоже нравится больше спокойствия Семака. Я сам истерик еще тот. Тому же Димке Аленичеву, которого я бесконечно уважаю как человека, не хватает куражу, ярости и напора. Тедеско очень хорошо вписался в нашу национальную парадигму: все истерики, все психи, «мой друг депутат, иди сюда, нна». Прыжки резкие, замашки дворовые, Тедеско на месте: «иди смотри ВАР еще раз, скотина».



Михаил Шац

Я приблизительно понимаю с точностью до 10 процентов, что предложат оба тренера. Ничего сверхъестественного в своих тренерских копилках они не найдут. Естественно, влияет то, будут ли играть так называемые травмированные, особенно это касается «Зенита». Приблизительные схемы Сергея Богдановича и Доменико, допустим, Августиновича, ясны. Не знаю, что нового они смогут предложить в этой истории кроме мощного мотивационного напора.

Я не могу предсказать результат матча. Потому что в него вмешивается много психологической подоплеки. Если разбирать арифметически то, что происходит с командами, то «Зенит» стабильнее, «Зенит» сильнее, мне кажется. Стабильно сильнее.

Но в этой игре есть много эмоций. Не слыша слов своего оппонента, я точно могу представить какая ненависть, какой отрицательный эмоциональный заряд представлены на той стороне. В «Спартаке» очень-очень хотят выиграть этот матч. Уж слишком длинная череда унижений за последние годы. При Манчини была игра, когда выиграли у чемпиона со счетом 5:1. Я помню настроение «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» - потому что накипело. Вот теперь у «Спартака» накипело. Поэтому и не предсказать результат. Ненависть же может довести до чего-то нехорошего. Но может довести и до чего-то хорошего. Так что 50 на 50.



Жиго-Джикия VS Ракицкий-Ловрен



Жиго-Джикия / с официального сайта ФК «Спартак» Фото 1: Ракицкий-Ловрен / автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Фото 2:

Сергей Белоголовцев

Мне очень нравится Ловрен: это классное приобретение. А вот Ракицкий — плохой. Объясню почему. Для защитника он очень нервный: постоянно фолит на грани. Была пара моментов в прошлом сезоне, когда судьи его не удаляли только потому, что судьи подыспугались газпромовской машины, народного достояния. Это первое — он нервный. Второе: он медленный. Я думаю, что ему будут кидать за спину в дерби двух культурных столиц. Это уязвимое место у «Зенита», что меня очень радует. Джикия, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но еще все-таки бежит — с учетом его достаточно грузной фигуры. Если разбивать их на пары, то Жиго почти уровня Ловрена, а Джикия серьезно лучше Ракицкого.

Михаил Шац

На данном этапе, мне кажется, плюс-минус, одно и то же. Ракицкий не очень хорошо начал сезон. К тому же непонятно, вышел ли он на свой уровень после восстановления. Ловрен — нормальный защитник уровня российской лиги. Не вижу сильных различий в потенциале этих защитников. В целом Ракицкий и Ловрен — те люди, которые могут обеспечить разницу в результате. Но при определенных условиях, которые могут сойтись или не сойтись.



Кержаков VS Максименко



Михаил Кержаков / автор фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Фото 1: Александр Максименко / с официального сайта ФК «Спартак» Фото 2:

Сергей Белоголовцев

Конечно, Максименко. Он гений, на самом деле. Вундеркинд. Охренительный от природы. При огромном росте координированный, ловкий. Мне кажется еще, что он серьезный парень. Я лично с ним не знаком — все эти молодые меня не знают, не родились тогда, когда меня много показывали по телевизору, воспринимают просто как старикашку, который громко кричит. Максименко вырастет в безумно хорошего вратаря. Он и Сафонов — это наши вратарские надежды, хоть где-то у нас хорошо. Кержаков, я считаю, слабее. Он очень хороший вратарь, надежный, рабочий, прям видно, что пахарь. Но он уступает по габаритам: в дальние углу ему летит, не хватает длины руки. Если сравнивать, то Максименко чуть-чуть сильнее.

Михаил Шац

Недавно прочитал глубокое исследование на сайте sports.ru – глубокое, как и все, что там делается. Это было исследование про эффективность вратарей, и в нем уважаемый Михаил был на самом дне. Это был такой аналитический обзор с точки зрения спасений вратарей в ситуациях, когда это сложно. Общая эффективность Кержакова понятна: он пропустил всего 5 в 9 турах. Но нужно же учитывать и условный матч против «Уфы» - 6:0. В моментах, когда мяч должен залетать в ворота по данным математики Михаил был не очень эффективен. То же самое можно говорить и о Максименко, но в этом отчете он был выше Кержакова. Будут ли опасные моменты в матче? Скорей всего да. Предположу, что матч будет горячий.



Соболев-Кокорин VS Дзюба-Азмун



Фото 1: Сердар Азмун, Артем Дзюба / автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Александр Кокорин, Александр Соболев / с официального сайта ФК «Спартак» Фото 2:

Сергей Белоголовцев

Ну тут, конечно, я поднимаю кверху лапы и открываю свой мягкий розовый живот, морщинистый — разите меня в него. Азмун с Дзюбой, безусловно, сильнее. Кокорин еще не вошел. И не уверен, что войдет. Соболев еще молодой, не заматеревший и легковатый — его сдвигают, сбивают, толкают. Очень старательный, вырастет в прекрасного нападающего, возможно даже — скажу крамолу — лучше Артема Серо Солнышко Дзюбы.

Азмун вообще один из лучших нападающих чемпионата: быстрый, ловкий, координированный, нацеленный, не падающий от каждого соприкосновения, крепко стоящий на ногах, что очень важно в наших судейских реалиях, в которых чистые пенальти не дают всем клубам (не буду ныть).

Дзюба — вообще атас. При всей моей к нему малиновой ненависти, он просто обалденно сейчас играет, я просто любуюсь. Это как во дворе: ты играешь, неплохо двигаешься, а потом приходит чувак из спортшколы. И он над тобой издевается, пропихивает в очко, на замахе три раза обыгрывает. Дзюба сейчас настолько уверен в себе! Пижонские пенальти, паузы — как он «Арсеналу» забил. Дзюба сейчас лучший период в своей карьере переживает, к сожалению, я вынужден это констатировать.



Михаил Шац

Здесь я рискну дать преимущество Дзюбе с Азмуном, только нужно понимать, что у Сердара с состоянием. Насколько у него серьезно повреждение. Тут очень сильно играет штаб команды, маскируя реальность максимально. Что там на самом деле — сказать очень сложно. Связка Азмун-Дзюба намного эффективней, намного стабильней, намного сильней.

Федун VS Миллер



Леонид Федун (в центре) / с официального сайта ФК «Спартак» Фото 1: Фото 2: Алексей Миллер (в центре) / автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Сергей Белоголовцев

Я поставлю на Федуна по одной простой причине: Федун, несмотря на всю свою смурную внешность, несмотря на стрижку, - он не такой злой, как Миллер. Когда Миллера показывают, он что-то говорит в камеру, а за кадром стоит человек в военной форме испачканной кровью невинно убиенных людей. И Миллер с трудом сдерживается, чтоб не приказать охране разорвать этого ундерменша, который стоит за камерой. А Федун добрый! Грозной, серьезный, но добрее в своих дурацких странных проявлениях. В нем больше может быть идиотской, но доброты.

Михаил Шац

Это очень яркая связка, на мой взгляд. Тут мало кто кому уступит в этом противостоянии. Прям интересная задача. Предсказать поведение того и другого невозможно. Очень эмоциональные, очень безапелляционные. Если оценивать их вообще, то это должны делать другие люди, а с точки зрения предстоящего матча — я буду с удовольствием, в зависимости от результата, конечно, ожидать, что каждый из них скажет, как поведет себя. В целом они стоят друг друга.



А вы как думаете, кто сильнее в данный момент? "Зенит" "Спартак" Команды равны

PS: Матч «Зенит»-«Спартак» состоится в субботу в Москве, на «Открытии-Арене», в 19-00.

Записал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

