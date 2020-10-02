FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 19:49
5
Печать

Два человека пытались покончить с собой в петербургских судах с разницей в несколько часов

Идентичные попытки суицида на судебных процессах совершили два петербуржца. С разницей в несколько часов они, спрятав от конвоя опасные предметы, нанесли себе ранения.

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, двадцатилетний петербуржец Даниил Капустин пытался покончить c собой в зале Фрунзенского районного суда вечером 29 сентября, когда ему продлевали меру пресечения по делу о незаконном обороте наркотиков. Предмет «самоуничтожения» он припрятал в полости рта перед тем, как полицейские подняли его из конвойного помещения в зал.

Попытку Капустина «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу ему продлили и после оказания медицинской помощи доставили в СИЗО», — уточнили в пресс-службе.

За несколько часов до Капустина аналогичный поступок совершил фигурант уголовного дела о сексуальном насилии над детьми. Александру Цааве вызывали скорую помощь в Невский районный суд, писала «Фонтанка». Совершить самоубийство он пытался в клетке зала.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

А мы как японцы, кого-то они приговорили к смертной казни через повешение, но человек попытался совершить суицид посредством харакири. Так они его вылечили и повесили. 👍👏
Александр Смуров
Хотелось бы комментариев грамотных психиатров и психологов - Считали ли эти подсудимые приговор Суда справедливым?
broker92
Ай ай ай
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний