Два человека пытались покончить с собой в петербургских судах с разницей в несколько часов
Идентичные попытки суицида на судебных процессах совершили два петербуржца. С разницей в несколько часов они, спрятав от конвоя опасные предметы, нанесли себе ранения.
Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, двадцатилетний петербуржец Даниил Капустин пытался покончить c собой в зале Фрунзенского районного суда вечером 29 сентября, когда ему продлевали меру пресечения по делу о незаконном обороте наркотиков. Предмет «самоуничтожения» он припрятал в полости рта перед тем, как полицейские подняли его из конвойного помещения в зал.
Попытку Капустина «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Меру пресечения в виде заключения под стражу ему продлили и после оказания медицинской помощи доставили в СИЗО», — уточнили в пресс-службе.
За несколько часов до Капустина аналогичный поступок совершил фигурант уголовного дела о сексуальном насилии над детьми. Александру Цааве вызывали скорую помощь в Невский районный суд, писала «Фонтанка». Совершить самоубийство он пытался в клетке зала.