Два человека пытались покончить с собой в петербургских судах с разницей в несколько часов

Идентичные попытки суицида на судебных процессах совершили два петербуржца. С разницей в несколько часов они, спрятав от конвоя опасные предметы, нанесли себе ранения.



Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, двадцатилетний петербуржец Даниил Капустин пытался покончить c собой в зале Фрунзенского районного суда вечером 29 сентября, когда ему продлевали меру пресечения по делу о незаконном обороте наркотиков. Предмет «самоуничтожения» он припрятал в полости рта перед тем, как полицейские подняли его из конвойного помещения в зал.