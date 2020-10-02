ВОЗ предостерег Россию от введения жёстких коронавирусных ограничений

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — пояснила Вуйнович в интервью Forbes.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует России вводить жёсткие ограничения, поскольку медики уже имеют опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, а локдаун подрывает экономику. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По её словам, нужно использовать все способы, чтобы избегать большого локдауна. Он парализует систему здравоохранения, пациенты с другими болезнями не получают нужной помощи. Более того, жесткие ограничения негативно сказываются на психике.

Московские компании и предприятия частично переходят на удалёнку, также на самоизоляцию отправляют работников старше 65 лет. Каникулы в столице продлены на неделю, не исключен дистанционный формат после каникул. О серьёзности ситуации предупредил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Власти Петербурга напоминают о необходимости носить маски, ужесточая контроль. Смольный грозит закрытием магазинам, в которых покупатели находятся без средств защиты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ему «не хотелось бы» повторения весенних ограничений. По его мнению, они людям надоели.