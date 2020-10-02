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02.10.2020 17:22
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Иностранным журналистам в Белоруссии аннулировали аккредитации

МИД Белоруссии отозвал аккредитации у иностранных журналистов и призвал их зарегистрироваться снова.

«Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации. Сегодня принято соответствующее постановление Совета Министров», — сообщается 2 октября на сайте белорусского МИД.

Дипломаты просят корреспондентов пройти процесс переаккредитации. Ведомство уверено, что новые правила помогут создать «новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия» со СМИ.

Белорусские власти раньше точечно лишали аккредитации представителей иностранных медиа, включая россиян.

Кроме того, МИД Белоруссии заявил о предстоящих консультациях с послами Польши и Литвы. Этим странам будет предложено сократить число посольств. Дипломатам других стран рекомендовано теперь вести дела с госструктурами только черед внешнеполитическое ведомство.

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Комментарии (3)

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(с) «Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларусии», — заявил Глаз.
По его словам, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.
Представитель МИД также сообщил, что послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.
Послам Польши и Литвы в Белоруссии соответственно предложено последовать данному примеру.
Pilat
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