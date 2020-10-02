Иностранным журналистам в Белоруссии аннулировали аккредитации

МИД Белоруссии отозвал аккредитации у иностранных журналистов и призвал их зарегистрироваться снова.
«Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации. Сегодня принято соответствующее постановление Совета Министров», — сообщается 2 октября на сайте белорусского МИД.
Дипломаты просят корреспондентов пройти процесс переаккредитации. Ведомство уверено, что новые правила помогут создать «новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия» со СМИ.
Белорусские власти раньше точечно лишали аккредитации представителей иностранных медиа, включая россиян.
Кроме того, МИД Белоруссии заявил о предстоящих консультациях с послами Польши и Литвы. Этим странам будет предложено сократить число посольств. Дипломатам других стран рекомендовано теперь вести дела с госструктурами только черед внешнеполитическое ведомство.