Эрдоган заявил о борьбе до полного освобождения Азербайджаном «своих территорий» в Карабахе

Турция будет поддерживать «дружественный и братский» Азербайджан до полного «освобождения» Нагорного Карабаха. Об этом 2 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Коньи.

«Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — цитирует президента газета Hurriyet.

Эрдоган также увидел попытку взять его страну в кольцо. «Если соединить кризисные ситуации на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, то вы увидите, что это попытка окружить Турцию», — приводит слова турецкого лидера ТАСС.