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02.10.2020 16:51
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Эрдоган заявил о борьбе до полного освобождения Азербайджаном «своих территорий» в Карабахе

Турция будет поддерживать «дружественный и братский» Азербайджан до полного «освобождения» Нагорного Карабаха. Об этом 2 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Коньи.

«Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — цитирует президента газета Hurriyet.

Эрдоган также увидел попытку взять его страну в кольцо. «Если соединить кризисные ситуации на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, то вы увидите, что это попытка окружить Турцию», — приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.

Утром 2 октября в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования». О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Комментарии (6)

Danik
Союзник! Надо ему С400 и С500 поставить. И самолетов подкинуть. Да турецкий поток 2 и 3 построить. Вот они настоящие друзья!
victor_k
Пора вызывать ветеринара.
Свифт
--- Пашинян назвал уход Турции с Южного Кавказа условием перемирия в Нагорном Карабахе.
.... так-же ...
--- Вице-премьер Армении прибыл с конфиденциальным визитом в Москву
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