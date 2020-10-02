Эрдоган заявил о борьбе до полного освобождения Азербайджаном «своих территорий» в Карабахе
Турция будет поддерживать «дружественный и братский» Азербайджан до полного «освобождения» Нагорного Карабаха. Об этом 2 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Коньи.
«Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — цитирует президента газета Hurriyet.
Эрдоган также увидел попытку взять его страну в кольцо. «Если соединить кризисные ситуации на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, то вы увидите, что это попытка окружить Турцию», — приводит слова турецкого лидера ТАСС.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.
Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.
Утром 2 октября в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования». О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.