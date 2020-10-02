Музыкант Сергей Летов из-за вызванного коронавирусом безденежья вынужден распродавать инструменты
Старший брат Егора Летова, саксофонист Сергей Летов рассказал в «Фейсбуке» 2 октября, что был вынужден потихоньку начать распродавать музыкальные инструменты.
«Расстался сегодня с духовым синтезатором и MIDI-контроллером Akai EWI 5000, — поделился он. — Продал за полцены. Не думал, что доживу до такого. Ну а что делать? Играю и репетирую почти каждый день, но репетиции в театре, например, не приносят ни копейки, как и сочинение музыки».
Артист пояснил, что в одном из московских государственных театров репетирует уже год — однако спектакль так еще и не выпустили, и денег музыкантам не платят.
«Новый виток ограничений в связи с коронавирусом привел к отмене гастролей, спектаклей, концертов и соответственно к приостановке каких-либо доходов, — пишет Летов. — Трудно приходится фрилансерам в нашей стране. Поддержки, увы, НИКАКОЙ. Только похлопывания по плечу — «как ты хорошо играл», или «как ты хорошо сыграл!», или «твоя музыка создала удивительную атмосферу!». А денег-то нет, но ты, мол, там как-нибудь держись...»
Сергей Летов публично начал выступать в начале 1980-х годов — играл с Егором Летовым и его группой «Гражданская оборона», в «Поп-механике» Сергея Курехина, записывался с «Аквариумом», ДДТ, «Алисой» и многими другими известными коллективами отечественной рок-сцены, писал музыку к спектаклям Театра на Таганке, МХАТа и других театров, читал лекции о современной музыке.