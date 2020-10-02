Музыкант Сергей Летов из-за вызванного коронавирусом безденежья вынужден распродавать инструменты

Старший брат Егора Летова, саксофонист Сергей Летов рассказал в «Фейсбуке» 2 октября, что был вынужден потихоньку начать распродавать музыкальные инструменты.



«Расстался сегодня с духовым синтезатором и MIDI-контроллером Akai EWI 5000, — поделился он. — Продал за полцены. Не думал, что доживу до такого. Ну а что делать? Играю и репетирую почти каждый день, но репетиции в театре, например, не приносят ни копейки, как и сочинение музыки».



Артист пояснил, что в одном из московских государственных театров репетирует уже год — однако спектакль так еще и не выпустили, и денег музыкантам не платят.

