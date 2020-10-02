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02.10.2020 07:55
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Пока еще теплый октябрь. В Петербурге солнце и без дождей

Начало октября порадует петербуржцев температурой выше нормы. Пятница обойдется без осенних дождей.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 2 октября, северную столицу ждет теплый день без осадков.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, так на погоду действует обширный очаг повышенного атмосферного давления, на периферию которого попал Петербург. Температурные показатели будут на 4-5° выше обычных для начала октября значений.

Температура воздуха +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

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