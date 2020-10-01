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01.10.2020 22:43
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Гай Ричи превратит «Джентельменов» в сериал

Студия Miramax работает над телеадаптацией «Джентельменов». Как 1 октября пишет Deadline, автор оригинала — Гай Ричи — выступит режиссером и сценаристом будущего сериала.

Информация о сюжете и актёрском составе пока что не разглашается. Криминальная комедия «Джентельмены» вышла в российский прокат в феврале 2020 года. Главные роли в картине о том, как выпускник Оксфорда богатеет, торгуя запрещёнными веществами в Лондоне, а затем решает выйти из бизнеса и тем самым провоцирует борьбу за империю, исполнили Мэттью Макконахи, Хью Грант, Генри Голдинг и Колин Фаррелл. Для этой ленты Ричи писал сценарий самостоятельно.

В новом проекте, помимо него, исполнительными продюсерами должны стать Иван Аткинсон и Марн Дэвис.

Среди других наиболее известных фильмов, снятых Гаем Ричи, — «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс» (с Робертом Дауни-младшим).

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