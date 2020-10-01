FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 20:15
0
Печать

В квартире на Гражданском горел холодильник, на Выборгском огонь охватил «Газель»

Петербургские пожарные с разницей в час выезжали на вызовы в Калининский и Выборгский районы Петербурга. В первом случае им пришлось иметь дело с горящим холодильником, во втором — с охваченным огнем грузовиком.

По данным городского управления МЧС, примерно в пять вечера 1 октября им поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в доме № 15 на Гражданском проспекте. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что горит холодильник и кухонная обстановка на площади три квадратных метра. Пожар потушили. Обошлось без пострадавших.

Фото:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Второй вызов поступил примерно через час: на Выборгском шоссе у дома № 150 загорелась «Газель». Пожарные справились с огнем менее чем за полчаса. Сведения о пострадавших не поступали.

Оба происшествия сфотографировали очевидцы. Снимки опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний