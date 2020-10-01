В квартире на Гражданском горел холодильник, на Выборгском огонь охватил «Газель»
Петербургские пожарные с разницей в час выезжали на вызовы в Калининский и Выборгский районы Петербурга. В первом случае им пришлось иметь дело с горящим холодильником, во втором — с охваченным огнем грузовиком.
По данным городского управления МЧС, примерно в пять вечера 1 октября им поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в доме № 15 на Гражданском проспекте. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что горит холодильник и кухонная обстановка на площади три квадратных метра. Пожар потушили. Обошлось без пострадавших.
Второй вызов поступил примерно через час: на Выборгском шоссе у дома № 150 загорелась «Газель». Пожарные справились с огнем менее чем за полчаса. Сведения о пострадавших не поступали.
Оба происшествия сфотографировали очевидцы. Снимки опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».