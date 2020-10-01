Петербургские пожарные с разницей в час выезжали на вызовы в Калининский и Выборгский районы Петербурга. В первом случае им пришлось иметь дело с горящим холодильником, во втором — с охваченным огнем грузовиком.

По данным городского управления МЧС, примерно в пять вечера 1 октября им поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в доме № 15 на Гражданском проспекте. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что горит холодильник и кухонная обстановка на площади три квадратных метра. Пожар потушили. Обошлось без пострадавших.