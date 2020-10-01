Смольный выделяет еще 418 млн рублей из резервного фонда на выплаты медикам
Из резервного фонда Петербурга выделят еще 418 млн рублей на единовременные выплаты работникам медицинских учреждений и водителям скорых, пострадавшим от коронавируса. Соответствующее постановление правительства Петербурга, подписанное губернатором Александром Бегловым, опубликовано 1 октября на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.
Согласно документу, комитет финансов выделяет комитету по социальной политике дополнительно 418,2 млн рублей. Средства направляются на выполнение 221-го постановления городского правительства «Об установлении выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников». На эти цели направляются средства резервного фонда.
До этого общая сумма средств, израсходованных на выплату пострадавшим медикам, составляла 8,6 млрд рублей, из них за счет резервного фонда — 1,8 млрд.
Ранее в Смольном сообщали, что в резервном фонде не использованными остаются более 10 млрд рублей. Как расходуются его средства — читайте в материале «Фонтанки».