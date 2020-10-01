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01.10.2020 15:16
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Памфилова: У ЦИК практически нет претензий к представителям оппозиции в петербургском избиркоме

У Центральной избирательной комиссии есть претензии к избиркому Петербурга, но они касаются не всех ее членов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 1 октября. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

Она пояснила, что у ЦИК практически нет претензий к членам Горизбиркома, представляющим партии «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР.

«Выражать недоумение по поводу того, что они впрямую нарушили закон, не назначив дополнительные выборы и тем самым поправ права как возможных кандидатов, так и большого числа петербуржцев как избирателей, — это яркая иллюстрация или их некомпетентности, или лукавства, или безответственности», — приводит издание ее слова.

Напомним, что формально Горизбирком в марте 2020 года все же назначил дополнительные выборы в парламент Петербурга. Однако месяц спустя не только эта, но десятки других кампаний в России были приостановлены по предложению ЦИКа из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Накануне Центральная комиссия выразила недоверие председателю петербургского избиркома Виктору Миненко и предложила ряду членов ГИК досрочно сложить полномочия, однако опрошенные «Фонтанкой» пока делать это не намерены.

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Комментарии (1)

260642921
А второй и третий абзац - это одно смысловое целое или склейка двух разных кусков? По тексту выходит, что у Памфиловой нет претензий к представителям оппозиции, если не считать мелочей вроде некомпетентности, лукавства и безответственности...
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