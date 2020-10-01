Памфилова: У ЦИК практически нет претензий к представителям оппозиции в петербургском избиркоме
У Центральной избирательной комиссии есть претензии к избиркому Петербурга, но они касаются не всех ее членов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 1 октября. Ее слова приводит «Коммерсантъ».
Она пояснила, что у ЦИК практически нет претензий к членам Горизбиркома, представляющим партии «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР.
«Выражать недоумение по поводу того, что они впрямую нарушили закон, не назначив дополнительные выборы и тем самым поправ права как возможных кандидатов, так и большого числа петербуржцев как избирателей, — это яркая иллюстрация или их некомпетентности, или лукавства, или безответственности», — приводит издание ее слова.
Напомним, что формально Горизбирком в марте 2020 года все же назначил дополнительные выборы в парламент Петербурга. Однако месяц спустя не только эта, но десятки других кампаний в России были приостановлены по предложению ЦИКа из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Накануне Центральная комиссия выразила недоверие председателю петербургского избиркома Виктору Миненко и предложила ряду членов ГИК досрочно сложить полномочия, однако опрошенные «Фонтанкой» пока делать это не намерены.