Памфилова: У ЦИК практически нет претензий к представителям оппозиции в петербургском избиркоме

У Центральной избирательной комиссии есть претензии к избиркому Петербурга, но они касаются не всех ее членов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 1 октября. Ее слова приводит «Коммерсантъ».



Она пояснила, что у ЦИК практически нет претензий к членам Горизбиркома, представляющим партии «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР.



«Выражать недоумение по поводу того, что они впрямую нарушили закон, не назначив дополнительные выборы и тем самым поправ права как возможных кандидатов, так и большого числа петербуржцев как избирателей, — это яркая иллюстрация или их некомпетентности, или лукавства, или безответственности», — приводит издание ее слова.

