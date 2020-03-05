День довыборов в Петербурге - какими кандидатами станут Барецкий и Шнуров

С четвертой попытки Горизбирком назначил день выборов в Заксобрание Петербурга. Судя по возможным кандидатам, это будет жаркое лето две тысячи двадцатого.

Сергей Шнуров (слева) и Стас Барецкий

коллаж «Фонтанки»



Петербургская избирательная комиссия после нескольких фальстартов назначила довыборы в Заксобрание по одномандатному округу №21. Депутатское кресло опустело после смерти Павла Зеленкова. Горизбирком, даже ради демонстрации «младшим» комиссиям примера образцовых выборов, брать на себя полномочия не захотел. Они возложены на ТИК №19. Партии определяются с кандидатами. По медийности всех возможных бьет начинающий политик Сергей Шнуров, а конкуренцию ему может составить шоумен Стас Барецкий.

Решение о том, дополнительные выборы в петербургский парламент пройдут 7 июня, было принято на заседании Горизбиркома. Округ №21, чьи интересы будет представлять депутат, охватывает муниципалитеты «Звездное», «Гагаринское» и «Купчино». Он расположен сразу в двух районах — Московском и Фрунзенском. Прием документов кандидатов начнется 13 марта и продлится до 21 апреля.

Необходимость провести дополнительные выборы в парламент возникла после того, как умер депутат от «Единой России» Павел Зеленков. Согласно закону, новые выборы Горизбирком обязан назначить не позднее года с момента освобождения мандата. ГИК предпринимал несколько попыток собраться и назначить дату, но заседания отменялись fontanka.ru/2020/01/25/060 в последний момент. В результате план избрать депутата в один день с голосованием по поправкам в Конституцию остался нереализованным. Основная дискуссия между членами ГИК развернулась по вопросу о том, какая комиссия возьмет на себя полномочия по организации и проведению довыборов. По одномандатному округу проводить их должна окружная избирательная комиссия. Но есть и альтернативы: взять на себя эти полномочия может как сам Горизбирком, так и передать их территориальной комиссии. Член ГИК от Партии Роста Алексей Березин предложил провести довыборы силами городской комиссии. «Полагаю, что это абсолютно возможно - обеспечить открытость, гласность, открыто пройдет регистрация кандидатов. Неизвестно, какие события там [на территории ТИК №19 в ИКМО «Звездное» и «Гагаринское»] происходили, я уверен только в Горизбиркоме». Березин говорит о сентябрьских муниципальных выборах, когда в МО «Звездное» в период регистрации кандидатов наблюдались «спортивные» очереди, а в МО «Гагаринское» — представители оппозиции столкнулись с трудностями при подаче документов.

Березина поддержала коллега от «Яблока» Ольга Покровская. «На меня большое впечатление произвел прием документов на выборы губернатора. Работа городской комиссии понятна и прозрачна — это факт. Полагаю, мы должны показать пример, как может работать избирательная система Санкт-Петербурга. Это особенно важно после того, как Центральная избирательная комиссия отполоскала нас на всю Российскую Федерацию. Что касается ТИК №19 — у меня много претензий к ней в части ответственности и прозрачности», - сказала она. Глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что комиссия проводила консультации с ЦИК. Он отметил, что центральная комиссия не поддержала идею создать под довыборы отдельный ОИК, но одобрила возложение полномочий на ТИК «при жестком контроле» со стороны городской комиссии. На уточняющий вопрос, с кем именно обсуждался этот вопрос, Миненко назвал замглавы Центризбиркома Николая Булаева, курирующего Петербург. Булаев на просьбу «Фонтанки» подтвердить ответил осторожно: «Решение принимает СПб ГИК. Рекомендация ЦИК состояла в том, что нецелесообразно создавать отдельную окружную комиссию». Уточнение, что Миненко говорил о предпочтении отдать полномочия ТИК как о позиции замглавы комиссии, он оставил без ответа.

За вариант передать полномочия территориальному избиркому высказались 9 членов (большинство), по двое — «против» и «воздержались». К слову, ТИК №19 возглавляет представитель «Единой России» Дмитрий Козлов. Он считается лояльным депутату Заксобрания Александру Тетердинко. В партии власти фамилии потенциальных кандидатов держат в секрете от рядовых членов партии, сетуют собеседники. Несколько членов ЕР в разговоре с «Фонтанкой» назвали в качестве возможного выдвиженца от единороссов главу Московского района Владимира Ушакова. Он, в свою очередь, сообщил «Фонтанке», что эта информация не соответствует действительности. Также в числе потенциальных претендентов называют секретаря отделения партии Московского района Бориса Гвоздова. Глава фракции «Единой России» в Заксобрании Александр Тетердинко сообщил, что президиум Санкт-Петербургского регионального политсовета в течение недели примет решение о дате проведения праймериз, по итогам которых определится выдвиженец от партии власти.

Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева в комментарии «Фонтанке» подтвердила, что выдвижение недавнего приобретения партии — музыканта Сергея Шнурова — не исключается, но подчеркнула, что ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию она не может. Депутат добавила, что в настоящее время в качестве возможного выдвиженца рассматривается еще одна кандидатура. Окончательное решение планируется после партийного съезда, который состоится 21 марта. Ранее Дмитриева говорила, что Шнур также может пойти от партии на выборы в Госдуму. В ЛДПР, рассказали «Фонтанке», рассматриваются три кандидатуры, но окончательное решение будет принято по итогам конференции, которая должна пройти в ближайшее время. Среди претендентов на выдвижение нет медийных персон. «Мы не планируем идти по этому пути», - рассказал член партии, отметив, что все еще может измениться. Тем не менее, Стас Барецкий, который является членом партии еще с 90-х, подтвердил «Фонтанке», что намерен выдвинуть себя на довыборы. После звонка шоумену появилась информация, что сине-желтые выдвигают главу реготделения Юрия Ломакина. «Я буквально недавно созванивался с Владимиром Вольфовичем [Жириновским], он подтвердил, что буду я», - прокомментировал информацию Барецкий.