ФСИН хочет побороть тюремные «колл-центры» за 3 млрд руб.

Федеральная служба исполнения наказаний собирается бороться с фальшивыми «банковскими колл-центрами», ведущими свою деятельность из тюрем. На это она планирует запросить 3 миллиарда рублей.
Как пишет 1 октября «Коммерсантъ», план по ликвидации подпольных колл-центров ФСИН предложит на ближайшем заседании Совбеза. На 3 миллиарда он хочет установить технику, способную глушить сигнал сотовых операторов на местах.
«Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — рассказал изданию топ-менеджер госкорпорации «Ростех», сотрудничающей с ФСИН по цифровизации. По его словам, постоянные генераторы помех — глушилки связи, как те, что используются при проведении ЕГЭ, — ФСИН пока применять не хочет. При постоянной работе их электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и контингента.
Об активизации подпольных колл-центров говорят как представители банков, так и специалисты в области информационной безопасности. Только Сбербанк с начала года зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках взлома. В Альфа-банке изданию рассказали о существенном росте телефонных мошенничеств в период пандемии. Растёт и число звонков на стационарные номера, которыми чаще пользуются легковерные пожилые люди.
По мнению экспертов, реакция ФСИН может оказаться запоздалой. Компании по информбезопасности отмечают, что если раньше большая часть мошеннических звонков действительно совершалась из тюрем и колоний, то сейчас большинство колл-центров работают «на воле», иногда даже за границей.