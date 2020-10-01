ФСИН хочет побороть тюремные «колл-центры» за 3 млрд руб.

Федеральная служба исполнения наказаний собирается бороться с фальшивыми «банковскими колл-центрами», ведущими свою деятельность из тюрем. На это она планирует запросить 3 миллиарда рублей.

Как пишет 1 октября «Коммерсантъ», план по ликвидации подпольных колл-центров ФСИН предложит на ближайшем заседании Совбеза. На 3 миллиарда он хочет установить технику, способную глушить сигнал сотовых операторов на местах.

«Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — рассказал изданию топ-менеджер госкорпорации «Ростех», сотрудничающей с ФСИН по цифровизации. По его словам, постоянные генераторы помех — глушилки связи, как те, что используются при проведении ЕГЭ, — ФСИН пока применять не хочет. При постоянной работе их электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и контингента.