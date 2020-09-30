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30.09.2020 16:51
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Смольный по предложению священника хочет вернуть в Петербург Смоляную улицу. Революционерка Книпович уйдет в прошлое

В Петербурге может снова появиться Смоляная улица — историческое название хотят вернуть улице Книпович в Невском районе. Проект соответствующего постановления правительства Петербурга опубликован 30 сентября на портале антикоррупционной экспертизы.

Улица Книпович соединяет проспект Обуховской Обороны и Глухоозерское шоссе. В городской реестр элементов улично-дорожной сети она была внесена под этим названием в 1976 году — в честь примкнувшей к большевикам революционерки Лидии Книпович.

Название «Смоляная» улица носила с 1871 года. Как следует из текста документа, решение о переименовании улицы 23 сентября приняла городская топонимическая комиссия. Весной администрация Невского района на своем сайте проводила по этому поводу опрос среди жителей. С инициативой возвращения исторического наименования выступал настоятель храма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) отец Богдан Полевой.

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 13 октября.

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Комментарии (5)

Maxic_84
Хорошая новость. Очень огорчает что до сих пор не переименованы Советские улицы и не возвращено историческое название Знаменской улице. Соответствующее решение топонимической комиссией давно принято но на этом все остановилось.
AP-SPb
Лучше бы эти клоуны дублирующие названия убирали. Ладно когда в Кудрятнике городские названия повторяются. Вроде бы формально другой субъект. Хотя все равно неудобно. Но когда в границах города... Вот какому НОРМАЛЬНОМУ человеку придет в голову, что Казанская улица не на Казанском острове у Казанского собора, а на задворках Охты? А ведь большинство автоподсказывальщиков выдаёт по умолчанию именно её... Но всем плевать, что люди мучаются.
f0ntan
Некоторые клоуны, среди которых настоятель этого храма и чиновники топомистической комиссии, под историческими названиями понимают чисто названия 1917 года. Почему? Это, что была золотая эпоха жизни нашего города? Улицы, проспекты, площади переименовывались многократно до и после 1917 года. Городу вернули название не 1917 года Петроград, а первое название С-Петербург. Почему улица, проспектам и площадям возвращают названия 1917 года? Возьмем бывшую наб. Красного Флота. Теперь это тоже историческое название. До революции она именовалась Береговой Нижней, Исаакиевской, Галерной и Английской. Из всех вариантов выбрали самое худшее в часть страны с натянутыми отношениями
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