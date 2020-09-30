Смольный по предложению священника хочет вернуть в Петербург Смоляную улицу. Революционерка Книпович уйдет в прошлое

В Петербурге может снова появиться Смоляная улица — историческое название хотят вернуть улице Книпович в Невском районе. Проект соответствующего постановления правительства Петербурга опубликован 30 сентября на портале антикоррупционной экспертизы.



Улица Книпович соединяет проспект Обуховской Обороны и Глухоозерское шоссе. В городской реестр элементов улично-дорожной сети она была внесена под этим названием в 1976 году — в честь примкнувшей к большевикам революционерки Лидии Книпович.



Название «Смоляная» улица носила с 1871 года. Как следует из текста документа, решение о переименовании улицы 23 сентября приняла городская топонимическая комиссия. Весной администрация Невского района на своем сайте проводила по этому поводу опрос среди жителей. С инициативой возвращения исторического наименования выступал настоятель храма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) отец Богдан Полевой.

