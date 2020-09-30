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30.09.2020 14:14
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«Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом». Песков прокомментировал идею больших каникул для школьников

Регионы самостоятельно будут принимать решение, изменять ли сроки школьных каникул из-за распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 сентября.

По словам Пескова, «не Кремль должен видеть необходимость» в досрочном отдыхе для школьников, а главы регионов. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин увеличил школьные каникулы до двух недель.

«Сергей Семенович Собянин в этом плане, вы знаете, он человек решительный, принимает меры эффективно. Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик, вот им и было принято такое решение. С другой стороны, каждому губернатору на месте виднее», — цитирует Пескова ТАСС.

В Петербурге пока возможность изменения сроков школьных каникул не обсуждалась.

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Комментарии (9)

260701831
Всё как по-писаному: под вирусок реформу образования проводят. И правда, зачем всем образование? Оно и так никчёмное. Читать-писать и налоги платить - для власти так удобнее. Кто хочет, и у кого родители нормальные, тот выучится.
Алекс99
Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом, но представитель Роспотребнадзора в СПб Полина Слесаренко заявила, что "для Петербурга опыт Москвы чужд".
syshsun
Да хорош дурить.Всех распустить,школы снести.Построить дома для чурбанов.
Улица воспитает.
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