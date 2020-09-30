«Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом». Песков прокомментировал идею больших каникул для школьников

Регионы самостоятельно будут принимать решение, изменять ли сроки школьных каникул из-за распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 сентября.



По словам Пескова, «не Кремль должен видеть необходимость» в досрочном отдыхе для школьников, а главы регионов. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин увеличил школьные каникулы до двух недель.

«Сергей Семенович Собянин в этом плане, вы знаете, он человек решительный, принимает меры эффективно. Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик, вот им и было принято такое решение. С другой стороны, каждому губернатору на месте виднее», — цитирует Пескова ТАСС.