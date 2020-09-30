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30.09.2020 13:47
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Россия потеряла 7 миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов

Запрет на въезд иностранных туристов в Россию из-за пандемии коронавируса уже привел к потере почти 7 миллиардов долларов. Об этом 30 сентября заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, пишет «Интерфакс».

«Из всех видов туризма, въездного, выездного и внутреннего, больше всего пострадал въездной. В прошлом году доходы от въездного туризма составили более $10 млрд. В этом году эти деньги к нам не пришли. Потери от закрытия границ оцениваем в $7 млрд уже сейчас, так как границы были закрыты в марте, и мы не знаем, когда они откроются и мы сможем принимать иностранцев в таком объеме, в каком принимали раньше», — подчеркнул Игнатьев.

По его оценке, до конца года потери вырастут до 8–9 млрд долларов.

Напомним, границы для большинства иностранцев Россия закрыла 27 марта. В августе и сентябре началось снятие ограничений. Сейчас в РФ приезжать в качестве туристов могут граждане Великобритании, Швейцарии, Турции, Египта, ОАЭ, Мальдивских островов, Танзании и трех стран СНГ — Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

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Комментарии (3)

lexus
А сколько миллиардов долларов сохранили из-за невозможности выехать зарубеж. Думаю тут мы в плюсе. Особенно видя, как все начали скупать загородную недвижимость и стройматериалы.
AEG
Не 7, на минуточку! А 8,5. Или кто-то думает, что Лукашенко 1,5 вернет?
Draftikk
Россия поставит 1,2 миллиарда вакцин от коронавируса другим странам. При цене как писали другие издания в 10 долларов, Россия поимеет 12 миллиардов долларов. Хватит прибедняться.
ПыСы на злобу дня "НЕСМОТРЯ НА ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ, ПАДЕНИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ"
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