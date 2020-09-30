Россия потеряла 7 миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов
Запрет на въезд иностранных туристов в Россию из-за пандемии коронавируса уже привел к потере почти 7 миллиардов долларов. Об этом 30 сентября заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, пишет «Интерфакс».
«Из всех видов туризма, въездного, выездного и внутреннего, больше всего пострадал въездной. В прошлом году доходы от въездного туризма составили более $10 млрд. В этом году эти деньги к нам не пришли. Потери от закрытия границ оцениваем в $7 млрд уже сейчас, так как границы были закрыты в марте, и мы не знаем, когда они откроются и мы сможем принимать иностранцев в таком объеме, в каком принимали раньше», — подчеркнул Игнатьев.
По его оценке, до конца года потери вырастут до 8–9 млрд долларов.
Напомним, границы для большинства иностранцев Россия закрыла 27 марта. В августе и сентябре началось снятие ограничений. Сейчас в РФ приезжать в качестве туристов могут граждане Великобритании, Швейцарии, Турции, Египта, ОАЭ, Мальдивских островов, Танзании и трех стран СНГ — Белоруссии, Киргизии и Казахстана.