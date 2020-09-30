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30.09.2020 08:12
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В Топливном союзе опасаются, что к концу года может закрыться каждая третья АЗС

Новый ГОСТ усложнит работу заправкам и вынудит их на дополнительные траты, и в итоге, как считают Независимом топливном союзе (НТС), до конца 2020 году может закрыться треть российских АЗС.

Как пишут 30 сентября «Известия», новый национальный стандарт ГОСТ Р 58927-2020, вступающий в силу 1 октября, обязует оснащать топливораздаточные колонки новым программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива. ПО, в частности, должно защищать от несанкционированного доступа и замены узлов, не предусмотренных изготовителем.

Пока в России колонок с новым ПО нет ни на одной заправке, утверждает глава РТС Евгения Аркуши. Он также отмечает, что ГОСТ носит рекомендательный характер.

Вице-президент НТС Дмитрий Гусев считает, что рекомендательный характер не избавит от ответственности, поскольку в рамках действующего КоАП предусмотрены штрафы для АЗС за нарушение точности отпуска топлива – до 100 тысяч рублей для юрлиц. Росстандарт рассматривает идею значительно увеличить их, до 1% от годовой выручки. По мнению Гусева, из 23 тысяч российских АЗС около 60% составляют независимые, и многим обновление оборудования будет не по карману.

Другие эксперты полагают, что оснащение АЗС не станет большой проблемой. А вводимая норма принесёт пользу добросовестным участникам рынка, упростив операционную работу.

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Комментарии (4)

Nurofen
Любой современный аппарат настраивается на точность +-10 мл на 10 литров топлива, и эта погрешность узаконена. Как правило при настройке устанавливается нижний предел недолив 10мл, если делать поверку летом когда жарко то из-за свойств тел расширятся при нагреве - получится недолив чуть более 10мл в обычную погоду. Как итог это дает навар на АЗС от 20 литров топлива в день все зависит от ежедневной прокачки. Вскрытие пломбы для самостоятельной регулировки влечет очень большие штрафы. Резюме: установка этого оборудования очередной развод приближенных к телу персон или попытка добить несетевые АЗС. То что я написал относится к сетевым АЗС. То что на несетевых АЗС недоливают- это результат монопольной системы пр-ва и реализации топлива.
SlawaPiter
От этого выигрывает исключительно потребитель.
lsv.spb
Закроются и хрен с ними.
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