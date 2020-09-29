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29.09.2020 18:45
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Заставившую летать вещи жительницу Кондратьевского проспекта передали санитарам

Медики присмотрят за петербурженкой, которая вечером 29 сентября устроила экстремальную уборку в своей квартире на Кондратьевском проспекте в Калининском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, женщину доставили в одну из городских больниц, она находится под наблюдением врачей.

Госпитализированная горожанка ранее привлекла к себе внимание соседей нетривиальным способом освобождения дома от ненужного хлама. Встав у окна своей квартиры на пятом этаже, она стала кидать на тротуар и проезжую часть все, что оказалось под рукой: одежду, обувь, кастрюли, кашпо и многое другое. Свидетели происшествия сняли все это на видео и вызвали сотрудников полиции.

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Комментарии (2)

А наш дядя Михаил
Кто тут кого будет фиксировать? К вечеру больная дама будет дома и кто знает что ей ещё придет на ум? А что б зафиксировать-надо 40 000 рб в месяц, в дурдоме средней паршивости. И не к ночи будь сказано-таких больных, одиноко проживающих есть, немало и никто ими особо не интересуется (ну может около жилищное жулье всех мастей).
kоt-obormot
Тут примчались санитары, и зафиксировали нас!
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