Заставившую летать вещи жительницу Кондратьевского проспекта передали санитарам

Медики присмотрят за петербурженкой, которая вечером 29 сентября устроила экстремальную уборку в своей квартире на Кондратьевском проспекте в Калининском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, женщину доставили в одну из городских больниц, она находится под наблюдением врачей.

Госпитализированная горожанка ранее привлекла к себе внимание соседей нетривиальным способом освобождения дома от ненужного хлама. Встав у окна своей квартиры на пятом этаже, она стала кидать на тротуар и проезжую часть все, что оказалось под рукой: одежду, обувь, кастрюли, кашпо и многое другое. Свидетели происшествия сняли все это на видео и вызвали сотрудников полиции.