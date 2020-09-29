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29.09.2020 17:46
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Петербурженка затеяла экстремальную уборку и остановила троллейбусное движение. На дорогу полетели кастрюли и кашпо

Жительница Калининского района Петербурга решила нетривиальным образом избавиться от лишних вещей, в результате чего вызвала беспокойство у соседей, привлекла внимание сотрудников полиции и остановила троллейбусное движение по оживленной магистрали.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», около пяти вечера 29 сентября женщина в халате стала бросать вещи из окна дома № 33 на Кондратьевском проспекте. В полет она отправила не только одежду и обувь, но и предметы потяжелее, например цветочные горшки и кастрюли, а также мусор. Вскоре захламлена оказалась выделенная для движения троллейбусов полоса проезжей части.

В пресс-службе «Горэлектротранса» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что в период с 16:33 до 16:53 по этой причине было приостановлено троллейбусное движение по Кондратьевскому проспекту. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме.

Судя по видеозаписи, которую опубликовали свидетели происшествия, на месте работали сотрудники полиции, которые оцепили территорию под окнами дома. «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (1)

f0ntan
На козырек магазина немало мусора набросала. С козырька магазина кто будет мусор убирать?
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