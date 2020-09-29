Жительница Калининского района Петербурга решила нетривиальным образом избавиться от лишних вещей, в результате чего вызвала беспокойство у соседей, привлекла внимание сотрудников полиции и остановила троллейбусное движение по оживленной магистрали.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», около пяти вечера 29 сентября женщина в халате стала бросать вещи из окна дома № 33 на Кондратьевском проспекте. В полет она отправила не только одежду и обувь, но и предметы потяжелее, например цветочные горшки и кастрюли, а также мусор. Вскоре захламлена оказалась выделенная для движения троллейбусов полоса проезжей части.