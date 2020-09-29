Петербурженка затеяла экстремальную уборку и остановила троллейбусное движение. На дорогу полетели кастрюли и кашпо
Жительница Калининского района Петербурга решила нетривиальным образом избавиться от лишних вещей, в результате чего вызвала беспокойство у соседей, привлекла внимание сотрудников полиции и остановила троллейбусное движение по оживленной магистрали.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», около пяти вечера 29 сентября женщина в халате стала бросать вещи из окна дома № 33 на Кондратьевском проспекте. В полет она отправила не только одежду и обувь, но и предметы потяжелее, например цветочные горшки и кастрюли, а также мусор. Вскоре захламлена оказалась выделенная для движения троллейбусов полоса проезжей части.
В пресс-службе «Горэлектротранса» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что в период с 16:33 до 16:53 по этой причине было приостановлено троллейбусное движение по Кондратьевскому проспекту. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме.
Судя по видеозаписи, которую опубликовали свидетели происшествия, на месте работали сотрудники полиции, которые оцепили территорию под окнами дома. «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу.